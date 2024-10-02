На выборах в США «забыли» об Украине: следует ли нервничать Киеву

На дебатах возможных вице-президентов США Джей Ди Вэнса и Тимоти Волза не упоминали Украину. Впрочем, как считает политолог Владимир Фесенко, это даже хорошо.

США и Украина

"После "Пенсильванского инцидента", нам лучше избегать втягивания в мейнстрим предвыборной борьбы в США. Пусть лучше нас не вспоминают, чем используют в конфликтном контексте в острой электоральной борьбе. Также хорошо, что оба кандидата в вице-президенты США согласились, что поддержка союзников необходима", — подчеркнул эксперт.

По его словам, показательно, что Джей Ди Вэнс был относительно сдержан и избегал сомнительных спекуляций на украинской теме, что он делал раньше неоднократно. Политолог предположил, что, вероятно, в штабе Дональда Трампа поняли, что выступать с критикой Украины сейчас не в их интересах.

"Также возможно, что это следствие встречи между Зеленским и Трампом. Так или иначе на данный момент это положительная тенденция. Другое дело, надолго ли. В любом случае, нашим официальным лицам нужно быть максимально осторожными на американском направлении", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе Украина попала в дипломатический скандал. Республиканцы официально потребовали уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Такое требование прозвучало после того, как Зеленский посетил в сопровождении демократа завод по производству оружия в Пенсильвании, чем подвергся критике республиканцев. Дело в том, что Пенсильвания – это тот штат, который колеблется, и от голосов в этом штате могут зависеть результаты президентских выборов в США.



