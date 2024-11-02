На Западе намекнули на два сценария, которые ожидают Украину в случае победы Трампа на выборах

Первые лица Украины откровенно опасаются возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ведь это может означать для Киева всего два сценария. Первый – Украина может очень многое выиграть и получить. Второй – все проиграть. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Западные аналитики отмечают, украинские чиновники рассматривают возможную победу Дональда Трампа на выборах в США как игру в казино с рискованными ставками, где Украина может либо выиграть много, либо абсолютно все потерять.

Как пишет The Guardian, украинских чиновников беспокоит позиция Дональда Трампа, который неоднократно пытался заблокировать пакеты помощи Украине в Конгрессе и обещал заставить Москву и Киев заключить соглашение к инаугурации президента США в январе.

Издание отмечает, один из высокопоставленных украинских чиновников прямо заявил, что Украину "беспокоит Трамп".

"Все понимают, что Трампу наплевать на Украину и что президентство Трампа станет для Украины походом в казино: мы можем выиграть по-крупному, а можем все потерять", — сказал The Guardian источник в силовых структурах Украины.

Однако, по его словам, усталость от войны накапливается, и некоторые готовы на такие рискованные ставки.

"Трамп полезен Путину, потому что он может создавать хаос, но он также может быть бесполезным, поскольку Путин не любит, когда инициатива у других", — сказал собеседник издания.

Читайте на портале "Комментарии" — кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен разъединить союз между Россией и Китаем, поскольку, по его мнению, их объединение представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов. В интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону он убежден, что политика действующего президента Джо Байдена способствовала сближению этих стран.



