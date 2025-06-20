На Западе назвали украинского политика, которого любят ненавидеть в Вашингтоне

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает недовольство среди представителей администрации Дональда Трампа, о чем сообщили 14 независимых источников.

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Журналисты Politico опубликовали статью под заголовком "Украинский чиновник, которого Вашингтон любит терпеть с трудом", основываясь на интервью с действующими и бывшими чиновниками США и Украины. По их словам, Ермак известен как человек с жестким стилем, высокими требованиями и недопониманием американской политики.

Некоторые из информаторов считают, что он не всегда точно передавал позиции США руководству Украины, а один источник охарактеризовал его как "раздражающая обе партии фигура".

Подобные эмоции наблюдались и в администрации Байдена, но из-за чрезвычайного контекста и важности поддержки Украины скрывали свое недовольство. У администрации Трампа такого компромисса нет.

Недавний визит Ермака в США в начале июня, организованный наспех, вызвал критику среди некоторых американских чиновников. По данным пяти собеседников, он приехал без четкой стратегии и не смог установить полноценное сотрудничество с командой Трампа. В частности, встреча с сенатором Марко Рубио сначала была отменена, хотя позже она состоялась. Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз заставила Ермака ждать в Белом доме и в конце концов отменила встречу, а офис вице-президента Джей Ди Венса игнорировал запрос на переговоры.

Также собеседники сообщили, что Ермак неоднократно обвинял некоторых американских чиновников в связях с Москвой, в частности, спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, контактировавшего с Путиным.

Эксперты предупреждают, что такой подход Ермака может негативно отразиться на отношениях между Киевом и Вашингтоном, особенно учитывая возможное возвращение Трампа к власти.

Как уже писали "Комментарии", руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился фотографиями со своей встречи в Вашингтоне с Китом Келлогом, специальным представителем бывшего президента США Дональда Трампа по Украине.