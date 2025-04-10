На Западе объяснили, чего на самом деле хочет Путин, и что должен сделать Трамп

Попытки американской администрации под руководством Дональда Трампа урегулировать конфликт в Украине оборачиваются для страны еще большими трагедиями, отметил в колонке The Hill полковник в отставке Джонатан Свит. По его словам, специальный представитель США Стив Виткофф, отвечающий за переговоры, не только не останавливает агрессию Кремля — его действия фактически способствуют дальнейшему террору против гражданского населения.

Дональд Трамп

Полковник подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления Трампа о своем стремлении к миру, реакция Путина на такие "миротворческие" инициативы — новые военные преступления. За первые две недели апреля уже было две попытки договориться о перемирии — обе провалились.

"Причина проста: Россия не ищет мира в западном смысле. Для Путина "мир" – это капитуляция Украины. Его цель – полное уничтожение украинской государственности, народа и культуры. 6 марта он открыто заявил, что Москва не намерена идти ни на какие компромиссы. Для Кремля разговоры о прекращении огня – лишь способ выиграть время для перегруппировки сил", — заявил Свит.

По его словам, пока Трамп заявляет, что он "злой" на Путина и планирует ввести пошлины против покупателей российской нефти, Кремль чувствует себя достаточно уверенно. Особенно говорит полковник в отставке, на фоне слухов о намерениях США сократить свое военное присутствие в Польше.

Свит отметил, что, говоря о готовности к миру, Путин ударил по Кривому Рогу, где погибли дети. По его словам, соболезнования, вроде тех, что выразила посол США Бриджит Бринк, это недостаточно. Украине нужно оружие, боеприпасы, разведка. Нужна способность останавливать ракеты и дроны, закрыть небо, наносить точечные удары в тылу врага.

"И главное – нужно, чтобы команда Трампа прекратила подыгрывать Путину на переговорах. Кремль не остановится сам. Его нужно остановить. И США должны наконец-то признать эту реальность и дать Украине все необходимое", — отметил Свит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампа назвали президентом войны.



