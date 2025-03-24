На Западе объяснили, почему в РФ не перестают радоваться заявлениям Виткоффа по Украине

Кремль не может скрыть своего удовольствия после комментариев специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, в которых он заявил, что российский диктатор Путин не намерен захватывать всю Европу, а также высказался об украинских оккупированных территориях.

Стив Виткофф. Фото: Reuters

Как сообщает Sky News в своем анализе, в Москве восторженно отреагировали на комментарии Виткоффа, ставшие главной темой в российских СМИ. Интервью, которое спецпредставитель Трампа дал скандальному журналисту Такеру Карлсону, вызвало дискуссии о якобы "взаимной симпатии" между Кремлем и Белым домом. Издание отмечает, что Виткофф повторил много кремлевских нарративов: Путин стремится к миру, опасения европейцев перед дальнейшими шагами России являются "абсурдными", а "истинной причиной" войны является не российская агрессия, а вопрос украинской государственности.

Журналисты Sky News привели примеры реакции российских газет. К примеру, "Независимая газета" написала, что Москва не может поверить в свою удачу, ведь теперь официальные лица США и России якобы говорят "на одном языке". Газета утверждает, что комментарии Виткоффа свидетельствуют о том, что интересы России "оправданы" и будут учтены людьми Трампа.

"Коммерсант" с энтузиазмом рассказывал о "положительных оценках" Виткоффа в адрес Путина. Однако наибольшее внимание привлекли высказывания Виткоффа по поводу оккупированных Россией украинских территорий. Он заявил, что большинство людей на этих землях якобы хотят жить под контролем России, ссылаясь на проведенные Москвой "референдумы", осужденные международным сообществом.

Маргарита Симоньян, одна из главных пропагандисток Кремля, даже заявила, что эти комментарии могут стать основой признания территориальных претензий России.

23 марта Виткофф объяснил свои слова, отметив, что высказывания по оккупированным территориям являются лишь позицией России, и что он не занимает сторону ни РФ, ни Украины.

Сегодня Александр Мережко, председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике, призвал Трампа уволить Виткоффа из-за его скандальных заявлений по Украине.

Ранее, как уже писали "Комментарии", специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, также занимающийся переговорами с Россией, заявил о существенном прогрессе в вопросе прекращения огня.