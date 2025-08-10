На Западе предупреждают: встреча Трампа и Путина может превратиться в "новый Мюнхенский сговор"

Запланированная встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске 15 августа, может превратиться в современный пример Мюнхенского соглашения 1938 года. Историк и эксперт по национальной безопасности Макс Бут в колонке The Washington Post предостерегает, что поспешные шаги Трампа могут привести к стратегической ошибке и катастрофе для Украины.

Мюнхенский сговор стал символом катастрофической политики умиротворения агрессора. В 1938 году британский премьер Невилл Чемберлен без консультаций с Чехословакией согласился передать нацистской Германии укрепленный регион Судеты в обмен на пустые обещания "миру". Лишь через год началась Вторая мировая война.

Макс Бут считает, что любые уступки Путину сейчас, особенно посредством обменов территорий, будут иметь схожий эффект. По мнению эксперта, они не остановят российскую агрессию, а лишь поощрят Путина продолжать войну.

"Россия пытается и терпит неудачу захватить весь Донбасс. Хотя российские войска захватили большую часть Луганска, их остановили в Донецке, где Украина имеет мощный крепостной пояс, опирающийся на города Краматорск, Славянск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка. Путин просто пытается достичь за столом переговоров о том, чего его войска не смогли достичь на местах", — уверяет американский историк.

По словам Бута, Трамп стремится к быстрому окончанию войны в Украине, в частности, из-за собственных амбиций получить Нобелевскую премию мира. По мнению историка, это заставляет его принимать дипломатически уязвимые решения, в частности, объявление "долгожданной встречи" с Путиным в США, несмотря на продолжающиеся ракетные и артиллерийские удары РФ по украинским городам.

Особенно настораживает заявление о возможности "определенного обмена территориями" между Украиной и Россией, без четких гарантий безопасности и понимания того, что Путин готов отдать.

"Торопясь встретиться с Путиным на Аляске — территории, которую, что важно, Россия продала Соединенным Штатам, — Трамп рискует снова разрешить хитрому российскому диктатору манипулировать собой", — указывает Бут.

В преддверии встречи Трамп угрожал ввести масштабные вторичные санкции против стран, торгующих с Россией, и даже анонсировал 25% тариф на индийскую нефть, но в итоге от жестких шагов воздержался. Бут считает, что это позволило Путину избежать дополнительного экономического давления и показало, что кремлевский лидер способен нейтрализовать американское давление дипломатически.

Президент Владимир Зеленский четко заявил: "Украинцы не отдадут свою землю оккупантам". Таким образом Киев не пойдет на односторонние уступки и будет сохранять жесткую позицию на переговорах, в отличие от Чехословакии 1938 года.

Как следствие Бут считает, что если Трамп действительно стремится к миру и международному признанию с получением Нобелевской премии, нужно проводить не символические встречи с Путиным, а совершать конкретные действия. По словам Бута, это должны быть жесткие экономические санкции против РФ, передача замороженных российских активов Украине, масштабное увеличение поставок современного оружия Киеву. Все это заставило бы Путина сесть за стол переговоров с позиции слабости, а не силы. Однако Трамп быстро сам избавляется от рычагов влияния и позволяет российскому диктатору продолжать войну.

