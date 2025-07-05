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На Западе привели факты, как Трамп сознательно помогает Путину уничтожать Украину

The Telegraph обратил внимание на усиленные атаки по Украине на фоне прекращения поставок оружия ВСУ для защиты от врага

5 июля 2025, 10:05
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Кравцев Сергей

Уже прошло достаточно времени, чтобы президенту США Дональду Трампу убедиться в нежелании российского диктатора Владимира Путина прекращать войну против Украины. Однако американский лидер все еще воздерживается от решительных шагов. Следовательно, отсутствие решительного ответа США на новые атаки России против Украины, а также прекращение поставок вооружения могут создать для Владимира Путина чувство безнаказанности. Об этом пишет издание The Telegraph.

На Западе привели факты, как Трамп сознательно помогает Путину уничтожать Украину

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации обратили внимание, что сразу после телефонного разговора с Трампом Путин приказал осуществить самую масштабную с начала войны воздушную атаку на Киев. По мнению обозревателя Дэвида Блэра, это было прямым месседжем: Москва не ожидает жесткой реакции со стороны Вашингтона.

Путин убежден, что Трамп не заставит его заплатить за такие действия. Возможно, президент США напишет гневный пост в соцсетях, но глава Кремля убежден, что дальше этого дело не зайдет", — отмечает обозреватель.

Особую критику автор высказывает из-за решения Трампа остановить поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 в системы Patriot, предназначенные для сбивания российской баллистики, которые уже были в Европе на пути в Киев. По словам Блэра, такое решение фактически оставило украинскую столицу уязвимой к новым атакам с воздуха.

"Этим решением Трамп фактически сообщил Путину, что Америка удовлетворена тем, что Киев остается беззащитным перед российскими воздушными атаками. Путин отреагировал вполне логично и приказал провести самое большое нападение за всю историю. Отказавшись поставлять Patriot, Трамп дал Путину самый яркий зеленый свет, который только можно вообразить", — указывает журналист.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность дальнейшей поставки оружия в Украину. Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что Соединенные Штаты и дальше будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в том числе комплексов Patriot.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/07/04/trump-could-be-running-most-incompetent-peace-process/
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