Цены на нефть на мировых рынках достигли рекордного минимума за последние четыре года, что связано с новыми пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent опустились до $60,44 за баррель, что является понижением на $2,38 (3,79%). Фьючерсы на нефть WTI торгуются за $57,12, понижение составило $2,46 (4,13%).

Это падение продолжается уже пять сессий подряд после введения Трампом новых пошлин. Такой уровень цен на нефть не наблюдался с февраля 2021г.

Новые пошлины Трампа на китайские товары, размер которых достиг 104%, вступили в силу 9 апреля. Тариф был повышен на 50% после того, как Китай отказался отменить свои пошлины в ответ на условия США. Согласно заявлениям Пекина, страна не согласится на шантаж США даже после того, как Трамп пригрозил ввести дополнительный 50% тариф на китайские товары, если Китай не отменит 34% тарифа на американские импорты.

Цены на российскую нефть марки ВСТО также упали впервые в истории ниже уровня $60 за баррель, что является нижним пределом западных цен.

В то же время, Саудовская Аравия увеличивает объемы добычи нефти, став инициатором повышения добычи в рамках соглашения ОПЕК. Это решение способствует дальнейшему снижению цен.

Прогнозируется, что в мае добыча нефти в Саудовской Аравии вырастет еще на 411 тысяч баррелей в день. Аналитики считают, что это увеличение предложения приведет к еще большему падению цен на нефть на рынке.

Портал "Комментарии" уже писал, что, как заявил глава Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин, диктатор Владимир Путин является главным национальным преимуществом России. По его словам, экономическая модель, которую он создал, якобы показала свою эффективность и превратила экономику РФ в одну из самых быстрорастущих.