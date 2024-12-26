logo

BTC/USD

96245.75

ETH/USD

3396.17

LTC/USD

103.78

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США На Западе раскрыли, какое обещание Трамп давал чаще всего
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе раскрыли, какое обещание Трамп давал чаще всего

Трамп на протяжении избирательной гонки раздавал много обещаний, впрочем, одно из них он озвучивал чаще всего

26 декабря 2024, 18:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Республиканец Дональд Трамп, избранный президентом США, с января 2023 года не менее 33 раз публично заявлял, что прекратит конфликт в Украине уже в первый день после вступления в должность. Такие подсчеты обнародовал американский портал Axios.

На Западе раскрыли, какое обещание Трамп давал чаще всего

Дональд Трамп

По данным портала, Трамп сделал немало обещаний по поводу своих первых действий после инаугурации. Чаще он заявлял о планах обеспечить прекращение войны в Украине в первый день своего президентства. С 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года республиканец повторил это обещание 33 раза в интервью и публичных выступлениях.

Второе место по частоте упоминаний занимает его обещание закрыть границу для нелегальных мигрантов – Трамп повторил ее 32 раза. Третье место занимают заявления о намерении ограничить финансирование школ, где обязательна вакцинация или излагают идеи о расизме в США — таких высказываний было 26. Кроме того, 25 раз Трамп обещал начать масштабную депортацию нелегальных мигрантов, а 22 раза — прекратить обязательный переход на электромобили

Axios отмечает, что в последнее время риторика Трампа по поводу быстрого урегулирования конфликта в Украине частично изменилась. Например, в интервью журналу Paris Match после визита во Францию он признал, что ситуация на Ближнем Востоке важна, но ее решение "не так сложно, как конфликт между Украиной и Россией".

Инаугурация Трампа намечена на 20 января 2025 года. Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял о риске прекращения американской поддержки Украины в случае возвращения Трампа в Белый дом. 8 декабря в интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что Украина, возможно, не сможет рассчитывать на предварительный уровень помощи США после вступления в должность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Трамп намерен сделать с войной в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/
Теги:

Новости

Все новости