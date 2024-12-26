На Западе раскрыли, какое обещание Трамп давал чаще всего

Республиканец Дональд Трамп, избранный президентом США, с января 2023 года не менее 33 раз публично заявлял, что прекратит конфликт в Украине уже в первый день после вступления в должность. Такие подсчеты обнародовал американский портал Axios.

Дональд Трамп

По данным портала, Трамп сделал немало обещаний по поводу своих первых действий после инаугурации. Чаще он заявлял о планах обеспечить прекращение войны в Украине в первый день своего президентства. С 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года республиканец повторил это обещание 33 раза в интервью и публичных выступлениях.

Второе место по частоте упоминаний занимает его обещание закрыть границу для нелегальных мигрантов – Трамп повторил ее 32 раза. Третье место занимают заявления о намерении ограничить финансирование школ, где обязательна вакцинация или излагают идеи о расизме в США — таких высказываний было 26. Кроме того, 25 раз Трамп обещал начать масштабную депортацию нелегальных мигрантов, а 22 раза — прекратить обязательный переход на электромобили

Axios отмечает, что в последнее время риторика Трампа по поводу быстрого урегулирования конфликта в Украине частично изменилась. Например, в интервью журналу Paris Match после визита во Францию он признал, что ситуация на Ближнем Востоке важна, но ее решение "не так сложно, как конфликт между Украиной и Россией".

Инаугурация Трампа намечена на 20 января 2025 года. Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял о риске прекращения американской поддержки Украины в случае возвращения Трампа в Белый дом. 8 декабря в интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что Украина, возможно, не сможет рассчитывать на предварительный уровень помощи США после вступления в должность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Трамп намерен сделать с войной в Украине.



