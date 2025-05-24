На Западе раскрыли шаг, на который готов пойти Трамп ради Путина

В Белом доме все еще живут надеждой, что кремлевский диктатор Владимир Путин сделает хоть символические шаги навстречу мирному соглашению с Украиной, сообщает Axios.

Трамп и Путин

Впрочем, по информации издания, критики президента США Дональда Трампа убеждены — Путин просто манипулирует им и не намерен прекращать войну.

Журналисты утверждают, что Трамп уже фактически выполнил немало пожеланий Кремля — не было ни санкционного давления, ни настаивания на прекращении огня, а раскол внутри НАТО только усилился. При этом диктатор Путин получил чрезмерную свободу действий на фоне очевидной лояльности со стороны американского лидера, который, как известно, не отличается терпением.

Издание напоминает, что в свое время Трамп даже признавал, что Путин оказывает на него определенное влияние. Время от времени он угрожал России санкциями или таможенными ограничениями, если Кремль не присоединится к мирному процессу. Впрочем, журналисты обращают внимание на то, что после состоявшегося 19 мая телефонного разговора с Путиным его риторика стала еще мягче.

Как говорится в статье, Трамп фактически отстранился от роли нейтрального посредника, поддержав формат переговоров, к которому стремится Кремль, и публично заявил о готовности Москвы выдвинуть собственные условия мира.

Президент США предложил организовать мирные переговоры в Ватикане, а в Белом доме заверили, что Россия готовит "меморандум мира", в котором изложено видение завершения боевых действий и дальнейшего соглашения. Впрочем, журналисты обратили внимание, что в РФ уже отвергли идею проведения мирных переговоров в Ватикане.

Как говорится в материале Axios, демонстративное уважение Трампа к Путину после двухчасовой беседы удивило союзников Украины. Лидеры стран-партнеров, присоединившихся к телефонной конференции с Трампом сразу после его диалога с российским диктатором, были откровенно озадачены изменением тона со стороны США.

Журналисты предположили, что Трамп все больше склоняется к тому, чтобы вообще выйти из процесса, чем пытаться давить на Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начал угрожать союзникам Украины.



