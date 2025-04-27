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На Западе раскрыли все предложения Трампа по поводу войны, которые стали шоком для Украины

На Западе рассказали, что Трамп не оставляет надежды как можно скорее остановить войну в Украине

сегодня, 11:11
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский использовал встречу с Дональдом Трампом во время похорон Папы Римского Франциска для того, чтобы начать дипломатическую кампанию против планов США завершить войну на условиях, выгодных Москве, пишет The Washington Post.

На Западе раскрыли все предложения Трампа по поводу войны, которые стали шоком для Украины

Издание напоминает, что разговор Зеленского и Трампа в Ватикане в субботу стал их первой личной встречей после острого спора в Овальном кабинете в феврале. После разговора в Ватикане Трамп пригрозил новыми санкциями против России.

"Интимная атмосфера Ватикана поразительно контрастировала с хаотической сценой в Овальном кабинете, где Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс публично ругали Зеленского перед журналистами", — отмечает WP.

Белый дом пытается как можно быстрее реализовать предвыборное обещание Трампа по прекращению войны, однако пока без существенного прогресса. По информации издания, в этом месяце США озвучили "окончательное предложение": Вашингтон согласится признать незаконную аннексию Крыма с Россией и другие территориальные захваты, а также смягчит санкции в обмен на прекращение боевых действий.

Эта инициатива вызвала шок в Украине и среди европейских союзников. По данным WP, европейские лидеры даже подготовили альтернативный текст, учитывающий ключевые интересы Украины, однако пока неизвестно, готов ли Вашингтон рассмотреть его.

В то же время у России, которая сохраняет преимущество на фронте, нет особых причин соглашаться на прекращение боевых действий, подчеркивает издание.

Остается также непонятно, какой документ или ультиматум специальный представитель Трампа Стив Виткофф мог передать Владимиру Путину в пятницу. В то же время в субботу спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "готов возобновить переговоры без предварительных условий".

"Такое заявление свидетельствует о том, что Москва не стремится к полному прекращению огня перед началом переговоров. И выход из этого тупика будет непростым", — заключает The Washington Post.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ждет Украину после встречи Зеленского с Трампом.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/04/26/trump-zelensky-pope-francis-funeral/
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