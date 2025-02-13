На Западе рассказали о рисках для Украины из-за потепления в американо-российских отношениях

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным стал символом конца дипломатической изоляции России со стороны Америки после ее вторжения в Украину три года назад, пишет The New York Times.

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Трамп описал эту беседу как начало переговоров по завершению войны, однако без четкого участия президента Украины Владимира Зеленского, отмечает издание.

В статье также отмечается, что ранее Администрация Трампа требовала от Украины 500 миллиардов долларов как долю за права на украинские полезные ископаемые и отменила льготы на американские пошлины для украинской стали. Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года и ее вступление в НАТО "нереалистичны".

The New York Times считает эти шаги "тревожными сигналами для Зеленского", указывая на то, что потепление отношений между США и Россией ставит Украину в затруднительное положение.

Запуск переговоров, инициированных Трампом, может определить будущее Украины, причем часть ее территории, вероятно, останется под контролем России, подчеркивает издание.

Переговоры будут также решать политическое будущее Зеленского. Он может оказаться в ситуации, где ему придется согласиться с условиями, которые не поддерживают большинство украинцев, учитывая его скептицизм относительно готовности Путина вести переговоры без неприятных условий или дополнительного давления.

The New York Times также отмечает, что у Украины есть "немногие рычаги" в этих переговорах — в частности, контроль над территориями в Курской области России. Зеленский выразил желание обменять эти территории на украинские земли, которые сейчас находятся под контролем России, однако Кремль отверг этот план. Издание добавляет, что любая задержка со стороны Украины в принятии условий прекращения огня может стоить Киеву территориальных потерь, если Россия продолжит свое наступление. Однако, по данным Института изучения войны, с ноября 2024 года темп продвижения российских войск замедлился.

"Комментарии" уже писали , что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отреагировал на телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.