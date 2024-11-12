На Западе рассказали о страхах Байдена и сообщили, зачем Блинкен летит в Европу

Госсекретарь США Энтони Блинкен, возглавляющий дипломатическую команду администрации Джо Байдена, отправляется в Брюссель для переговоров с европейскими союзниками по поддержке Украины. Как сообщает Reuters, переговоры будут проходить на фоне опасений, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может остановить поддержку Украины в борьбе с Россией.

США и Украина

Это первая заграничная поездка Блинкена после победы Трампа на 5 ноября. Она также предусматривает визиты в Перу и Бразилию. В Брюсселе Блинкен встретится с представителями НАТО и ЕС для обсуждения поддержки Украины по противостоянию российской агрессии. Госдепартамент не разглашает, с какими конкретными месседжами Блинкен будет обращаться к европейским партнерам.

Reuters отмечает, что Дональд Трамп неоднократно критиковал помощь, которую администрация Байдена оказывает Украине, что вызывает обеспокоенность по поводу будущей поддержки, учитывая, что Белый дом, Сенат и, вероятно, Палата представителей могут перейти под контроль Республиканской партии.

Администрация Байдена планирует ускорить предоставление уже утвержденной помощи Украине в инаугурации Трампа 20 января. Американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что США стремятся оставить Украину в сильной позиции, увеличивая объемы помощи до конца работы действующей администрации и координируя усилия с международными партнерами, чтобы те были готовы к возможным изменениям в политике США.

Кроме европейских партнеров, которые Блинкен встретит в Брюсселе, рассматриваются и другие международные союзники, в частности Южная Корея. Сеул может сыграть важную роль, учитывая беспокойство по углублению связей между Россией и Северной Кореей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп, вероятно, и сам до сих пор не знает, как ему завершить войну в Украине в короткие сроки.



