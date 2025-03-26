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На Западе считают, что Путин придумал действенный способ, как замылить Трампу глаза

Путин понял, как можно отвлечь Трампа от истинных целей России в Украине

26 марта 2025, 18:34
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Ткачик Олеся

В ходе переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной тогдашний президент США Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали возможность экономического сотрудничества и "огромные соглашения", которые могли бы принести выгоду обеим странам, сообщает Business Insider.

На Западе считают, что Путин придумал действенный способ, как замылить Трампу глаза

Владимир Путин

По информации издания, Трамп рассматривал возможность отмены санкций против России, что открыло бы путь к возобновлению экономических связей. Однако аналитики отмечают, что реальное воплощение таких договоренностей еще очень далеко.

"Путин с удовольствием обсуждает деловые возможности с Трампом, потому что знает, что это рычаги, на которые можно надавить, чтобы отвлечь администрацию от непосредственных целей России в Украине", – рассказал Джон Лаф, младший научный лондонского аналитического центра Chatham House.

В последние годы Путин в значительной степени переориентировал российскую экономику на военный сектор: оборонная сфера составляет 8% ВВП страны и потребляет 40% государственных расходов. Однако эта модель сталкивается с серьезными вызовами – инфляция и дефицит рабочей силы становятся все более острыми проблемами.

В этом контексте Кремль может рассматривать экономические договоренности с Вашингтоном как способ получить доступ к мировым финансовым рынкам. США в рамках переговоров по Украине заявили о готовности способствовать возвращению России на международный рынок аграрной продукции и удобрений, а также снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам. Этот шаг может сигнализировать о стремлении к Западу постепенно вывести РФ из международной изоляции.

Однако, по мнению аналитика Rand Europe Пола Кормари, возвращение российской экономики в мирную модель будет сложным процессом.

"Переход от военной экономики к гражданской потребует значительного времени, особенно если основные возможности для роста остаются в сфере оборонной промышленности", — отметил он.

Еще одним серьезным препятствием для российско-американского экономического сближения является Китай. Пекин стал ключевым партнером Москвы, обеспечивая рынок сбыта для попавшей под санкции российской нефти, поставляя потребительские товары и технологии, а также оказывая дипломатическую поддержку.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин разделяют общую стратегическую цель – ослабление глобального влияния США. Поэтому любое экономическое сближение России с Вашингтоном вряд ли будет носить долговременный характер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ убеждают, что у них все вроде бы прекрасно с экономикой.




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Источник: https://www.businessinsider.com/russia-dangles-economic-deals-us-putin-trump-pursuing-ukraine-goals-2025-3
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