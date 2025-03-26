В ходе переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной тогдашний президент США Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали возможность экономического сотрудничества и "огромные соглашения", которые могли бы принести выгоду обеим странам, сообщает Business Insider.

Владимир Путин

По информации издания, Трамп рассматривал возможность отмены санкций против России, что открыло бы путь к возобновлению экономических связей. Однако аналитики отмечают, что реальное воплощение таких договоренностей еще очень далеко.

"Путин с удовольствием обсуждает деловые возможности с Трампом, потому что знает, что это рычаги, на которые можно надавить, чтобы отвлечь администрацию от непосредственных целей России в Украине", – рассказал Джон Лаф, младший научный лондонского аналитического центра Chatham House.

В последние годы Путин в значительной степени переориентировал российскую экономику на военный сектор: оборонная сфера составляет 8% ВВП страны и потребляет 40% государственных расходов. Однако эта модель сталкивается с серьезными вызовами – инфляция и дефицит рабочей силы становятся все более острыми проблемами.

В этом контексте Кремль может рассматривать экономические договоренности с Вашингтоном как способ получить доступ к мировым финансовым рынкам. США в рамках переговоров по Украине заявили о готовности способствовать возвращению России на международный рынок аграрной продукции и удобрений, а также снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам. Этот шаг может сигнализировать о стремлении к Западу постепенно вывести РФ из международной изоляции.

Однако, по мнению аналитика Rand Europe Пола Кормари, возвращение российской экономики в мирную модель будет сложным процессом.

"Переход от военной экономики к гражданской потребует значительного времени, особенно если основные возможности для роста остаются в сфере оборонной промышленности", — отметил он.

Еще одним серьезным препятствием для российско-американского экономического сближения является Китай. Пекин стал ключевым партнером Москвы, обеспечивая рынок сбыта для попавшей под санкции российской нефти, поставляя потребительские товары и технологии, а также оказывая дипломатическую поддержку.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин разделяют общую стратегическую цель – ослабление глобального влияния США. Поэтому любое экономическое сближение России с Вашингтоном вряд ли будет носить долговременный характер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ убеждают, что у них все вроде бы прекрасно с экономикой.



