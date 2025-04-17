На Западе узнали детали плана Трампа по созданию «Золотого купола»

Президент Дональд Трамп приступил к реализации амбициозного проекта по созданию глобальной системы противоракетной обороны под названием “Золотая купола”. Его стоимость может составить сотен миллиардов долларов, а будет охватывать он весь мир, отслеживая ракетные угрозы, направленные против США.

Дональд Трамп

По данным шести источников Reuters, в реализации проекта задействованы компании SpaceX Илона Маска, Palantir Technologies и Anduril. Ожидается, что первые элементы системы могут заработать уже в 2026 году.

SpaceX, согласно плану, инвестирует около 10 миллиардов долларов в создание и запуск более чем тысячи спутников, которые смогут обнаруживать запуск вражеских ракет и отслеживать их полет. Кроме того, предполагается создание отдельной боевой группировки из примерно 200 спутников, вооруженных высокоточными ракетами или лазерами, способными уничтожать цели на орбите.

Пока проект находится на начальной стадии, и состав исполнителей еще может измениться. В то же время Пентагон уже заявил, что первые компоненты "Золотого купола" могут быть введены в эксплуатацию в 2026 году, а полная система — до 2030-го.

Проект инициировал Дональд Трамп в первую неделю своего возвращения к власти. Если система будет успешно реализована, это станет первым случаем в истории США, когда вооружение будет размещено в космосе для немедленного уничтожения ракет, запущенных с земли.

По словам Трампа, ракетный удар является "самой катастрофической угрозой" для США, поэтому необходимо создать революционный орбитальный щит обороны.

Интересно, что все три компании, задействованные в проекте, были основаны предпринимателями, поддерживающими Трампа. Илон Маск, в частности, является специальным советником президента в статусе главы DOGE.

В ближайшее время, как сообщает NBC News, министр обороны Пит Хегсет и его команда представят Трампу три варианта развертывания системы, которые условно называют планами Золотоволоски — маленький, средний и большой. Каждый из них имеет свою стоимость и сроки реализации.

Источники в администрации описывают переговоры как "нетипичные для привычной системы госзакупок".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и его друзья обогатились на миллиарды.



