logo

BTC/USD

84502.73

ETH/USD

1582.76

LTC/USD

75.10

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США На Западе узнали детали плана Трампа по созданию «Золотого купола»
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе узнали детали плана Трампа по созданию «Золотого купола»

Первый элемент «Золотого купола» может быть введен в работу уже в следующем году

сегодня, 17:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Дональд Трамп приступил к реализации амбициозного проекта по созданию глобальной системы противоракетной обороны под названием “Золотая купола”. Его стоимость может составить сотен миллиардов долларов, а будет охватывать он весь мир, отслеживая ракетные угрозы, направленные против США.

На Западе узнали детали плана Трампа по созданию «Золотого купола»

Дональд Трамп

По данным шести источников Reuters, в реализации проекта задействованы компании SpaceX Илона Маска, Palantir Technologies и Anduril. Ожидается, что первые элементы системы могут заработать уже в 2026 году.

SpaceX, согласно плану, инвестирует около 10 миллиардов долларов в создание и запуск более чем тысячи спутников, которые смогут обнаруживать запуск вражеских ракет и отслеживать их полет. Кроме того, предполагается создание отдельной боевой группировки из примерно 200 спутников, вооруженных высокоточными ракетами или лазерами, способными уничтожать цели на орбите.

Пока проект находится на начальной стадии, и состав исполнителей еще может измениться. В то же время Пентагон уже заявил, что первые компоненты "Золотого купола" могут быть введены в эксплуатацию в 2026 году, а полная система — до 2030-го.

Проект инициировал Дональд Трамп в первую неделю своего возвращения к власти. Если система будет успешно реализована, это станет первым случаем в истории США, когда вооружение будет размещено в космосе для немедленного уничтожения ракет, запущенных с земли.

По словам Трампа, ракетный удар является "самой катастрофической угрозой" для США, поэтому необходимо создать революционный орбитальный щит обороны.

Интересно, что все три компании, задействованные в проекте, были основаны предпринимателями, поддерживающими Трампа. Илон Маск, в частности, является специальным советником президента в статусе главы DOGE.

В ближайшее время, как сообщает NBC News, министр обороны Пит Хегсет и его команда представят Трампу три варианта развертывания системы, которые условно называют планами Золотоволоски — маленький, средний и большой. Каждый из них имеет свою стоимость и сроки реализации.

Источники в администрации описывают переговоры как "нетипичные для привычной системы госзакупок".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и его друзья обогатились на миллиарды.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14622137/Trump-golden-dome-missile-plan-revealed.html
Теги:

Новости

Все новости