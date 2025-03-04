На Западе узнали, какое важное оружие и боеприпасы США больше не предоставят Украине

США по указанию президента Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины. По словам журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша, пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок – в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI. Если посмотреть на последние объявления администрации Байдена, здесь в первую очередь речь идет о ракетах ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии.

США и Украина

При этом журналист напомнил, что в прошлый раз, когда Дональд Трамп объявил о приостановлении поставок оружия для Украины в 2019 году, демократы в Палате представителей объявили ему импичмент, впрочем, Сенат оправдал его действия. Сейчас же, говорит Ярыш, республиканцы контролируют и Конгресс, и Сенат.

Ярыш подчеркивает, что республиканцы поддерживают решение Трампа по приостановке военной помощи Украине. В частности, конгрессмен-республиканец Чип Рой в эфире CNN заявил, что Дональд Трамп мог бы остановить военную помощь для Украины еще раньше. Решение, добавляет журналист, остановку военной помощи приветствовали также другие республиканцы из MAGA-крыла.

Ярыш подчеркнул, что пока не ясно, сможет ли Конгресс повлиять на решение Трампа по оружию для страны, и как надолго Украина окажется от американского оружия. При этом The New York Times сообщает, что перерыв будет продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не определит, что Украина продемонстрировала "добросовестную готовность к мирным переговорам с Россией".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Белый дом дал распоряжение Пентагона приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира".



