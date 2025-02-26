На Западе узнали, какую «свинью» Трамп готов подложить Украине

Издание The Wall Street Journal узнало, что находится в так называемом мирном плане президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине. В частности, по информации журналистов, он не предусматривает гарантии помощи Украине и не содержит пункта об отправке американских военных. Однако собеседники издания отмечают, что Трамп был открыт для идеи введения миротворческих сил, хотя детали таких переговоров остаются неизвестными.

Дональд Трамп

Издание подчеркивает, что стремление Трампа к "скорому миру" вызвало серьезную обеспокоенность среди европейских лидеров. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США пытался убедить его, что Вашингтон должен играть активную роль в поддержке Украины. В частности, Франция и Великобритания уже выразили готовность рассмотреть возможность отправки военных в случае заключения мирного соглашения.

По данным СМИ, Макрон вернулся из Вашингтона с ощущением, что ему удалось найти общий язык с Трампом. Его стратегия дипломатических жестов уже срабатывала раньше – в 2017 году французский президент пригласил Трампа на празднование Дня взятия Бастилии, что помогло наладить их отношения.

Кроме Макрона, в Вашингтон уже приезжал президент Польши Анджей Дуда, а в ближайшие дни ожидается визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Европейские лидеры придерживаются тактики дипломатического влияния, пытаясь изменить позицию Трампа по отношению к войне в Украине.

Между тем, отмечают журналисты, в Белом доме подтверждают, что, несмотря на оптимизм Макрона, Трамп не намерен включать военную помощь Украине в свой мирный план. Это решение может иметь серьезные последствия для Европы, поскольку рискует усилить позиции Кремля и поставить под угрозу десятилетие трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности.

Аналитики отмечают, что европейские лидеры вынуждены балансировать между дипломатическими уступками Трампу и необходимостью твердо отстаивать интересы Украины. Эта тактика была продемонстрирована во время визита Макрона в США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президенту Зеленскому рекомендуют сейчас не лететь в США, чтобы не попасть в ловушку.



