Президент США постоянно использует двойные стандарты, и они очень четко проявляются вокруг вопроса войны в Украине, отметил в колонке для The Hill экс-директор программ Китая при министерстве обороны Джозеф Боско.

Путин и Си

Как отметил эксперт, Трамп неоднократно заявлял, что боевые действия должны быть немедленно прекращены еще до достижения любого соглашения о перемирии под предлогом необходимости "остановить убийства". Такая позиция тесно перекликается с его убеждением, что конфликт разрешили не Россия, а Запад и Украина.

Эксперт подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин воспользовался доверчивостью Трампа, заявив, что "в принципе" соглашается на прекращение огня — однако после согласования неопределенных деталей в будущем. В то же время российские войска продолжали атаковать мирное население, прибегая к целенаправленным военным преступлениям.

Соблюдая классическую коммунистическую стратегию "переговоры во время агрессии", Путин постепенно захватывал новые украинские территории, выдвигая все новые условия для урегулирования. Чтобы высмеять самопровозглашенную репутацию Трампа как "сильного переговорщика", Путин даже подарил ему заказанный портрет, по мнению Боско, тонкий жест пренебрежения.

"Эта дипломатическая игра, без сомнения, заинтересовала и лидера Китая Си Цзиньпина, уже испытывающего устойчивость Трампа на геополитической арене. Еще до того, как президент США фактически пренебрег суверенитетом Украины, Пекин активизировал провокационные военно-морские и воздушные учения вокруг Тайваня. Теперь путь Китая к постепенному поглощению острова стал еще более открытым", — считает эксперт.

По его мнению, китайский лидер может воспользоваться моментом и претворить в жизнь план по Тайваню — например, захватить стратегический остров Киньмен-Кумой или прибегнуть к экономической блокаде. Когда экономические потрясения, вызванные тарифной политикой Трампа, достигнут критического предела, Китай может сделать открытый шаг.

Боско считает, что, если этот сценарий реализуется, Тайвань может оказаться в той же ловушке, которую уже переживает Украина в эпоху Трампа. И единственный способ избежать этого — чтобы Трамп публично и недвусмысленно заявил: Соединенные Штаты будут защищать Тайвань, и именно в Китае лежит ответственность за недопущение конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами.



