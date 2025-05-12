Запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу. Об этом говорится в материале CNN .

Рубио и Трамп

С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии. С другой стороны, Зеленский видит в Путине агрессора, который безосновательно вторгся в Украину и ежедневно наносит ракетные удары по мирным жителям. Маловероятно, что двум лидерам удастся найти общий язык и достичь примирения.

Вместе с тем, как отмечает CNN , участие США в возможной встрече также вызывает вопросы. При определенных условиях, в частности, присутствии государственного секретаря Марко Рубио в Турции и пребывания Дональда Трампа в регионе, Белый дом может попытаться содействовать переговорам. Однако Путин еще не подтвердил свое участие, и любое его согласие сейчас может восприниматься как показательный жест мира. Однако чрезмерная вовлеченность Соединенных Штатов может негативно отразиться на их международных отношениях.

Кроме того, журналисты отмечают, что текущая ситуация на фронте свидетельствует о том, что российские войска продолжают усиливать свои позиции, в частности, в районе Покровска на востоке Украины. Это говорит о том, что Путин, вероятно, пытается выиграть время, а не готовится к реальному прекращению боевых действий.

Даже если встреча в Стамбуле состоится через несколько дней, она вряд ли приведет к немедленному миру или даже прекращению огня. Скорее всего, это будет дипломатическое мероприятие без существенных результатов, которое лишь подчеркнет личную рознь между двумя лидерами из разных политических эпох.

Задержка с принятием решения Трампом относительно дальнейшей поддержки Украины и его возможные ответные шаги на действия России вызывают новые вопросы. Каким будет следующий шаг США и как Европа и Украина будут действовать в этой ситуации, пока остается неизвестным, отметила CNN .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ не заинтересована в дипломатическом решении вопросов войны против Украины.



