14 июня, в день 79-летия Дональда Трампа, в Вашингтоне может состояться грандиозный военный парад, согласно недавно выявленным документам, датированным концом апреля. Хотя Белый дом ранее отрицал подготовку такого события, оказавшееся в распоряжении Associated Press планирование свидетельствует о подготовке масштабного мероприятия. Он приурочен не только ко дню рождения президента, но и к 250-летию армии США.

Дональд Трамп

Согласно документам, в параде могут принять участие до 6 600 военнослужащих из 11 корпусов и дивизий, более 150 единиц техники, 50 вертолетов и более 2 000 гражданских. Маршрут будет проходить от Арлингтона (где расположены Пентагон и Национальное кладбище) через реку Потомак в центр Вашингтона.

Среди рассматриваемой для участия техники — танковые батальоны, бронемашины Stryker и Bradley, артиллерийские установки Paladin, гаубицы и другая боевая техника. Также планируется привлечь минимум семь армейских оркестров, парашютные прыжки от элитного подразделения Golden Knights, концерт и праздничный фейерверк в вечерней части программы.

Спикер армии Стив Уоррен заявил, что окончательное решение еще не принято, а официального заявления от Белого дома пока не было. Однако давно известно, что Трамп мечтал о таком параде еще во время своей первой каденции — особенно после того, как в 2017 году он побывал в Париже на праздновании Дня взятия Бастилии и был поражен масштабами события.

Планируемый американский парад вызывает параллели с традиционными парадами в Москве в честь Дня Победы с танками, колоннами солдат и демонстративным показом военной силы перед президентом Путиным.

Попытка провести подобный парад во время президентства Трампа потерпела неудачу из-за чрезмерных затрат — тогда смета достигала $92 миллионов. В новых документах стоимость не указана, однако организация мероприятия подобного масштаба снова потребует десятки миллионов долларов, а также сложной логистики: транспортировка техники, размещение участников, безопасность.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер уже предупредила о возможных убытках для городских дорог от тяжелой военной техники. "Танки на улицах – это не самая лучшая идея", — заявила она. "Если уж их и использовать, пусть сразу прибавляют миллионы на ремонт покрытия".

Полковник армии Дэйв Батлер подчеркнул, что цель – создать праздник для всей нации: "Мы хотим, чтобы американцы лучше знали свою армию и солдат. Парад может стать частью этой инициативы".

Сам Трамп уже подогревает интерес к идее. Накануне на Truth Social он написал, не вспоминая о параде: "Многие наши союзники празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали больше всего для победы во Второй мировой. Я объявляю 8 мая – Днем победы во Второй мировой, а 11 ноября – Днем победы во Первой. Мы победили в обеих войнах, никто не сравнится с нашей силой и отвагой. Но мы больше ничего не празднуем, потому что у нас больше нет настоящих лидеров. Но мы снова начнем праздновать наши победы!".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме провели для Трампа "урок истории" после того, как он назвал США победителем во Второй мировой войне.



