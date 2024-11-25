На Западе узнали, сможет Трамп быстро завершить все войны

Дональд Трамп, позиционирующий себя как опытный переговорщик, во время своего первого президентского срока пытался заключать соглашения с противниками США. В случае возвращения в Белый дом он планирует снова заняться завершением конфликтов — в частности, войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп

Как сообщает Politico со ссылкой на близких к Трампу чиновников, его подход к урегулированию кризисов может столкнуться с значительными препятствиями из-за нынешней международной ситуации. Журналисты отмечают, что мир существенно изменился с тех пор, как Трамп покинул Овальный кабинет, и теперь глобальная обстановка стала намного сложнее.

"Ему придется столкнуться с гораздо более жесткой международной обстановкой, чем в прошлый раз. Именно она делает маловероятным тот факт, что войны в Украине и на Ближнем Востоке, которые истощили все участвующие стороны, закончатся в ближайшее время", — утверждают в издании

Как говорится в материале Politico, это значительно усложняет перспективы скорейшего завершения войн, истощающих стороны конфликтов. В частности, Трамп обещал закончить войну в Украине "за 24 часа", однако его вероятный сценарий прекращения огня предполагает признание нынешних линий фронта, что может потребовать уступки Украины агрессору. Однако ни Москва, ни Киев пока не демонстрируют готовности пойти на условия, способствующие Трампу. Более того, за последнее время РФ активизировала свои военные действия на юго-востоке Украины.

По мнению экспертов, Трампу также будет сложно достичь договоренностей с другими государствами. Северная Корея, которая во время первого срока демонстрировала открытость к диалогу, теперь значительно продвинула свою ядерную программу и вступила в тесный союз с Россией. Согласно соглашению о взаимной обороне, заключенному в июне 2024 года, КНДР получает от Кремля продовольствие, нефть и военные технологии, снижая зависимость Пхеньяна от США.

Не менее сложными для Трампа станут отношения с Китаем. Лидер КНР Си Цзиньпин занимает более жесткую позицию по вопросам торговли и Тайваня, а геополитическое сотрудничество между Пекином и Москвой лишь углубляется.

Politico также отмечает, что успеваемость будущей администрации Трампа будет зависеть от его команды. Сейчас он предлагает ключевые должности сторонников жесткой внешней политики, в частности Марко Рубио на должность госсекретаря и конгрессмена Майка Волца как советника по национальной безопасности.

В самой Республиканской партии продолжается идеологическая борьба между традиционными сторонниками активной проекции силы США за рубежом и выступающими за изоляционизм в духе лозунга "Америка прежде всего". Этот внутренний конфликт может дополнительно усложнить реализацию внешнеполитических инициатив Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может заключить с Путиным скорое соглашение о мире.



