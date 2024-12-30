Началась большая игра: согласовал ли Байден с Трампом новую помощь Украине

Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Это вызвало вопрос о возможных согласованиях этого решения администрации Байдена с будущим президентом Дональдом Трампом. Как пояснил 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, администрация Джо Байдена демонстрировала последовательность в поддержке Украины, хотя иногда задерживала принятие решений. Тем не менее, общая динамика сохранялась – Украина постепенно получала новое оружие и технику.

Дональд Трамп

По его словам, Байден и его команда уже буквально сидят "на чемоданах". У них осталось около трех недель до передачи власти, поэтому сейчас они могут усилить военную помощь Украине, добавил Ступак.

Он подчеркнул, что после завершения выборов и поражения Камалы Гаррис на президентской гонке, действующая администрация имеет больше свободы для активных действий и помощи Украине.

Ступак предполагает, что передача нового большого пакета помощи была согласована с командой Трампа во избежание хаоса во время передачи власти.

"Думаю, что, по меньшей мере, он был в курсе такой передачи. Ему вполне могли сообщить. И он, очевидно, не предпринимал шагов, чтобы остановить эту передачу. Трамп может "поиграть" с этой помощью, например, во время встречи с Путиным. Условно сказать, что он может отменить это решение, но Путин тоже должен дать что-то взамен. Все это укладывается в элемент большой игры", – считает Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты выделили почти 2,5 миллиарда долларов, часть которых будет направлена на немедленную передачу оружия и техники для украинского фронта. В частности, речь идет о сотнях тысяч артиллерийских снарядов, тысячах ракет и сотнях единиц бронетехники.



