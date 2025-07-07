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Начали сбываться ночные ужасы Трампа: при чем здесь Маск

Трампизму может прийти конец

7 июля 2025, 09:18
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Кравцев Сергей

Если не суждено было сбыться геополитическим мечтам Трампа, то, по крайней мере, сбываются его ночные ужасы. Маск, – его величайший любимец и соратник, который его когда-то называл "самым любимым мужчиной в мире", – объявил о создании своей собственной партии. И объявил как раз накануне промежуточных выборов в Конгресс, когда разница в поддержке между демократами и республиканцами будет незначительной, и каждый голос будет весом золота. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.

Начали сбываться ночные ужасы Трампа: при чем здесь Маск

Трамп и Маск. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, что следствием участия Маска в выборах может стать подрыв базового электората республиканцев и победа демократов.

По словам Сергея Тарана, если Трамп потеряет хотя бы одну палату Конгресса, это будет почти катастрофой. Ведь он не сможет реализовывать свои, скажем так, нестандартные планы и намерения, потому что появится мощный американский институт в виде Конгресса, который будет тормозить его экзотические инициативы. И тогда Трампу и всей идеологии трампизма придет конец.

"Я уже даже не говорю о том, что демократы пообещали, что после победы на выборах в Конгрессе их первой задачей будет начало импичмента Трампа. И получается, что к этому импичменту будет непосредственно причастен Маск, его фаворит и человек, который имеет почти неограниченные ресурсы и медийные возможности", — отметил Таран.

Он продолжает все это потому, что в политике стратегия всегда должна преобладать над тактикой. У Трампа со стратегией всегда были проблемы, потому что он всегда делал упор на тактике – на ярких заявлениях, невероятных обещаниях и медийных заголовках. Но никогда – на стратегии, расчетах и понимании последствий своих действий. И история о нивелировании стратегии – не только об Украине или, например, о тарифной политике. Эта история теперь о команде самого Трампа и ее вдохновителя Маска, в котором Трамп за медийными заголовками не увидел главного человека, который может запросто похоронить того, кому он должен быть действительно благодарен за то, что вывел на первые роли в американской политике.

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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid02Rp79T5MKi11ZoFCtaEKSV8X62Pygwnn4DZwVAGSe4P6j7Vnncxc5xup6w9nkYQqql
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