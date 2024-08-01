Начался масштабный обмен пленными между Западом и РФ: первые подробности

В последние дни западные СМИ сообщали о том, что между Россией, Беларусью, США, Германией готовится масштабный обмен пленными. Его уже даже называют самым большим со времен холодной войны. При этом росСМИ сообщили, что РФ в рамках этого обмена может освободить от 20 до 30 политических заключенных и журналистов. Отмечается, что в список на обмен входят люди, связанные с погибшим Алексеем Навальным, россияне, которые были осужденные за критику войны в Украине, а также граждане США.

Эван Гершкович

Известно, что в числе заключенных, которых готовили на обмен находятся политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. По некоторым данным, будет также освобожден журналист Иван Сафронов, правозащитник Олег Орлов, Даниил Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами, и бывший морской пехотинец США Пол Вилан.

Как сообщило агентсво Reuters, могут обменять гражданина Германии и России Кевина Лика, который получил срок за государственную измену, оппозиционных активисток Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву и антивоенного художника Сашу Скочиленко.

Кроме того, Беларусь может передать Германии Рико Кригера, которого там недавно приговорили к смертной казни. При этом известно, что буквально два дня назад глава Беларуси Александр Лукашенко помиловал его.

Западные СМИ предполагают, что США могут в ответ передать России Александра Винника, которого осудили за участие в управлении биржей криптовалют BTC-e; Максима Марченко, обвиняемого в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения. Также РФ может получить Вадима Конощенка, которого обвиняют в незаконной закупке электроники для российской "оборонки". Кроме того, в рамках обмена в РФ может вернуться Владислав Клюшина, осужденный за инсайдерскую торговлю ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации. Именно эти россияне "исчезли" из базы данных заключенных Федерального бюро тюрем США.

При этом Reuters не исключило, что в обмене могут фигурировать также еще по меньшей мере два гражданина России — Владимир Дунаев и Роман Селезнев, которые были осуждены за серьезные киберпреступления.

Указывается, что в РФ могут вернуться два шпиона, осужденных в Словении. Буквально вчера суд объявил приговор Артему и Анне Дульцевым и постановил их депортировать.

В то же время Economist пишет, что сайт отслеживания полетов Flightradar24 показал, что специальный российский правительственный самолет, который использовался для предварительного обмена пленными с участием Соединенных Штатов и России, вылетел 1 августа из Москвы в Калининград. Между тем Euronews пишет, что ранее самолет с бортовым номером RA-61727M использовали, в частности, для обмена удерживавшейся в России бывшей народной депутатки Украины и летчицы Надежды Савченко.

При этом Bloomberg сообщает, что Россия таки освободила Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Вилана, их обменивают в рамках межнационального обмена пленными. Также СМИ сообщают, что в Калининграде также выдали Артема и Анну Дульцевых.