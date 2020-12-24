Начать с чистого листа: Twitter удалит всех подписчиков с аккаунта президента США

Twitter подтвердил, что с официальных аккаунтов президента США будут удалены миллионы подписчиков, прежде чем они будут переданы администрации Байдена. Команда нового президента США "боролась" с этим планом, но гигант социальных сетей сказал, что его решение было "однозначным".

ФОТО: ZIK.ua

Напомним, что в свое время Twitter откликнулся на просьбу Дональда Трампа в 2016 году унаследовать миллионы подписчиков Барака Обамы.

"В 2016 году администрация Трампа поглотила всех подписчиков президента Обамы в Twitter на @POTUS и @WhiteHouse — по настоянию команды 44. В 2020 году Twitter сообщил нам, что сейчас администрации Байдена придется начинать с нуля ", — написал в понедельник в Twitter Роб Флаэрти, цифровой директор избранного президента.

Это решение затрагивает подписчиков государственных аккаунтов, таких как @POTUS и @FLOTUS. Twitter сообщил, что те, кто следит за текущими президентскими аккаунтами, будут уведомлены о том, что они архивируются, и им будет предоставлена ​​возможность подписаться на новые аккаунты администрации Байдена. У личного аккаунта Байдена, @JoeBiden, 21,7 миллиона подписчиков, и этот шаг Twitter не коснется его.

Президент Трамп, как известно, использовал свои аккаунты в Twitter, как профессиональные, так и личные, для общения с избирателями. За время пребывания в Белом доме он написал более 50 000 твитов. Согласно Factbase, веб-сайту, который отслеживает твиты и количество подписчиков, с ноября Трамп потерял 369 849 подписчиков на своем личном аккаунте. За тот же период избранный президент Джо Байден набрал 2 671 790 последователей.

Решение Twitter было принято через несколько дней после того, как генеральный директор Джек Дорси отписался от многочисленных политических фигур на платформе, включая Трампа, Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис.



Как сообщало издание "Комментарии", нидерландская прокуратура объяснила, как именно хакер взломал аккаунт Трампа на Twitter.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!