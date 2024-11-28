Над тремя базами Военно-воздушных сил США в Англии 20-26 ноября зафиксировали несколько неопознанных беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Reuters.

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Издание, ссылаясь на информацию представителя ВВС Штатов, небольшие неустановленные беспилотники были замечены в непосредственной близости и над базами Лейкенхит, Милденхолл и Фелтвелл за последние шесть дней. Эти базы, две в графстве Саффолк и одна в Норфолке на востоке страны, арендуются ВВС Штатов.

Представитель Министерства обороны королевства отметил, что в ведомстве "серьезно относятся к угрозам и принимают жесткие меры" на оборонных объектах. Чиновник добавил, что британское Минобороны поддерживает реакцию американских ВВС.

Ранее британское агентство PA Media со ссылкой на свои источники заявило, что войска королевства привлекли для помощи американским ВВС, чтобы выяснить, кто отвечает за эти беспилотники. Газета The Times со ссылкой на источник из оборонного сектора страны заявила, что в общей сложности было привлечено около 60 британских военнослужащих.

Собеседник среди военных Британии заявил изданию: существуют опасения, что эти дроны могут быть частью зловещего заговора.

Минобороны и ВВС США не ответили на запрос Reuters о возможном развертывании военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские чиновники и бизнесмены активно придумывают способы убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что сильная Украина полезна для его политических целей. Киев будет убеждать Трампа, что помощь Украине не благотворительность, а экономически выгодное соглашение.

Следует ли надеяться на помощь США при Трампе, читайте по ссылке.



