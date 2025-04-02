Надежде конец: что теперь говорят у Трампа о перемирии в Украине в ближайшие месяцы

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее допускают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в ближайшие несколько месяцев. Это стало причиной разработки новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на двух американских чиновников.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что в команде Трампа с оптимизмом начинали работу над тем, чтобы сначала можно было достичь перемирия, а потом и стойкого мира. Расчет был на то, чтобы до апреля или мая наступило перемирие, а в последующие месяцы удалось уже заключить продолжительный мир. Однако, говорят американские чиновники, никакая из этих целей пока не кажется реалистичной в ближайшей перспективе, что повышает риск затяжной войны и необходимость дополнительной поддержки военных операций Украины со стороны Запада.

Но ни одно соглашение не выглядит неизбежным, заявили официальные лица, повышая вероятность того, что трехлетняя война затянется и Украине понадобится больше поддержки Запада для ее военных операций.

Издание добавляет, что после серии переговоров на выходных официальные лица в Белом доме и Госдепартаменте США признали, что российский диктатор Владимир Путин активно противодействует попыткам Вашингтона достичь длительного мирного соглашения и обсудили экономическое и дипломатическое давление, чтобы подтолкнуть Россию к соглашению.

"Трамп неделями заявлял, что доверяет российскому правителю и верит, что лидер (РФ) предан миру, но в последние дни Белый дом настороженно относится к намерениям Путина, сообщили источники, хотя Трамп продолжает публично демонстрировать свою веру в то, что Путин хочет", – говорится в публикации.

"Непонятно, какие конкретные планы может иметь администрация (Трампа – ред.) по давлению на Москву, но один высокопоставленный чиновник США сказал, что Белый дом продолжает рассматривать введение дополнительных тарифов и санкции, которые он может применить к России", – отмечают журналисты.

В публикации отмечают также, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью, опубликованном во вторник, что Москва не может принять предложения США по прекращению войны в их нынешнем виде, поскольку они не касаются вопросов, которые, по мнению Кремля, якобы стали причиной начала войны.

Читайте также на портале "Комментарии" - Путин заинтересован в соглашении США с Украиной по редкоземам: в чем причина.



