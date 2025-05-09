Надежды украинцев не оправдались: что теперь говорят в США про соглашение о недрах с Украиной

Если раньше администрация США делала обнадеживающие заявления о том, что соглашение о недрах с Украиной может помочь поскорее закончить войну в Украине, то после подписания и ратификации Верховной Радой этого соглашения тон заявлений американской стороны изменился. Соглашение о полезных ископаемых, заключенное между США и Украиной, не связано с переговорами о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала во время пресс-брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Соглашение об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной – это отдельная динамика. Это то, что должно продолжаться и обеспечивать поступление денег в будущем для восстановления (Украины – ред.) после окончания конфликта", – отметила спикер.

Брюс также обратила внимание, что речь идет об экономическом партнерстве между Украиной и США, которое "продлится поколениями, будет иметь значение для каждого украинца и усилит национальную безопасность их страны".

"Однако опять же, этот механизм не связан с переговорами, с прекращением огня, с войной. Но когда речь идет о национальной безопасности и о том, кто является твоими друзьями, быть другом Соединенных Штатов – это то, что сделает вашу страну более защищенной и открывает будущее для людей", – сказала пресс-секретарь Госдепа.

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