Надежды украинцев не оправдались: что теперь говорят в США про соглашение о недрах с Украиной

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Кравцев Сергей
Если раньше администрация США делала обнадеживающие заявления о том, что соглашение о недрах с Украиной может помочь поскорее закончить войну в Украине, то после подписания и ратификации Верховной Радой этого соглашения тон заявлений американской стороны изменился. Соглашение о полезных ископаемых, заключенное между США и Украиной, не связано с переговорами о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала во время пресс-брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Госдеп США. Фото: из открытых источников
Брюс также обратила внимание, что речь идет об экономическом партнерстве между Украиной и США, которое "продлится поколениями, будет иметь значение для каждого украинца и усилит национальную безопасность их страны".
Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали Украина и США. Кнопку "За" нажали 338 народных избранников.
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