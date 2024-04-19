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Главная Новости Мир США Наглецы не хотят умирать ради дешевой нефти. В США недовольны Украиной, которая может ударить по Сибири
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Наглецы не хотят умирать ради дешевой нефти. В США недовольны Украиной, которая может ударить по Сибири

Украина никак не отреагировала на просьбу США не бить по российским НПЗ. Более того, даже разработала супер-дроны, которые могут долететь для Сибири

19 апреля 2024, 17:49 comments3851
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украина игнорирует просьбы США и разработала дрон, способный достичь Сибири, говорится в публикации The Economist. Журналисты отмечают, что в Украине разрабатывают и изготавливают супер-дроны, которые могут лететь дальше 3000 км от границы.

Наглецы не хотят умирать ради дешевой нефти. В США недовольны Украиной, которая может ударить по Сибири

Удары по российскому НПЗ

На такие заявления, что Украина игнорирует требования США, отреагировал политолог Тарас Загородний.

"Вот это наглецы. Не хотят умирать из-за дешевой нефти на выборы. Видишь, какое оружие себе делают, чтобы до Сибири доставать",
– отметил он.

По словам политолога, теперь у американцев есть выбор. Они могут решить "маленькую проблему" и заставить Россию освободить все оккупированные ею территории в Украине, а также принять Украину в НАТО и при этом списать все долги. Если же нет, то придется решать "большую проблему" с поиском ядерного оружия РФ. При этом не давать Китаю зайти в Сибирь, искать химическое оружие уже у себя на территории, или бактериологическое оружие из-за анархии в России, из-за распада ее нефтегазового комплекса из-за украинских ударов.

"Это вам обойдется в 500 миллиардов. Но это неточно. Тем более что за решением большой проблемы тоже придется обращаться к нам. За отдельный обширный прайс. Как вы цинично к нам, так и мы цинично к вам. Ибо у вас есть выбор, а нас нет",
– заявил Загородний.

При этом, добавил он, Украина не будет забывать повторять, что это только ради ценностей демократии, прав человека, безопасности и другой туфты, которую американцы всегда говорят в своих заявлениях.

"Но для этого нужно собственное оружие, много оружия и не слушать разные "советы",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще с февраля месяца Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют Украине перестать наносить удары по российским НПЗ. При этом в РФ боятся этих ударов и даже пытаются подготовиться к ним.




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Источник: https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/pfbid0aFLZ7S3wYXHZgkUQvHQ6UEh1cKvb3Zxt8qf5PtUF576Kmnum296MnLL5unXqVSy5l
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Обсуждения

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Ігор

19 апреля 2024, 17:05

Як же не відреагувала, якщо припинила? Жодного катаклізму не буде. Бо це як комашка намагалась вкусити бегемота. Не стільки реального ефекту, скільки картинка.


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