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Ткачик Олеся
Украина игнорирует просьбы США и разработала дрон, способный достичь Сибири, говорится в публикации The Economist. Журналисты отмечают, что в Украине разрабатывают и изготавливают супер-дроны, которые могут лететь дальше 3000 км от границы.
Удары по российскому НПЗ
На такие заявления, что Украина игнорирует требования США, отреагировал политолог Тарас Загородний.
По словам политолога, теперь у американцев есть выбор. Они могут решить "маленькую проблему" и заставить Россию освободить все оккупированные ею территории в Украине, а также принять Украину в НАТО и при этом списать все долги. Если же нет, то придется решать "большую проблему" с поиском ядерного оружия РФ. При этом не давать Китаю зайти в Сибирь, искать химическое оружие уже у себя на территории, или бактериологическое оружие из-за анархии в России, из-за распада ее нефтегазового комплекса из-за украинских ударов.
При этом, добавил он, Украина не будет забывать повторять, что это только ради ценностей демократии, прав человека, безопасности и другой туфты, которую американцы всегда говорят в своих заявлениях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще с февраля месяца Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют Украине перестать наносить удары по российским НПЗ. При этом в РФ боятся этих ударов и даже пытаются подготовиться к ним.
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Ігор
19 апреля 2024, 17:05
Як же не відреагувала, якщо припинила? Жодного катаклізму не буде. Бо це як комашка намагалась вкусити бегемота. Не стільки реального ефекту, скільки картинка.