Накануне встречи с Зеленским Гаррис сделала заявление об Украине

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Кравцев Сергей
Вице-президент США и кандидат в президенты США Камала Гаррис напомнила о непоколебимой приверженности к украинскому народу перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая запланирована на следующую неделю. Как передает портал "Комментарии", об этом Гаррис написала у себя в X (Twitter).
Камала Гаррис. Фото: из открытых источников
Камала Гаррис напомнила, что эта встреча с Владимиром Зеленским станет седьмой для нее.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский во время визита в Штаты намерен представить план победы Украины как действующему лидеру США Джо Байдену, так и кандидатам в президенты "демократке" Камале Гаррис и "республиканцу" Дональду Трампу.
Ожидается, что во время своего визита в США украинский лидер будет отстаивать позицию Украины в войне с Россией, а также вновь подымет вопрос о членстве страны в НАТО и Европейском Союзе. Кроме того, пишет Bloomberg, Владимир Зеленский во время визита в Штаты, скорее всего, заключит экономические и сохранные соглашения, и будет поднимать вопросы о поставках более передового оружия в рамках украинского плана победы.
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