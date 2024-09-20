Накануне встречи с Зеленским Гаррис сделала заявление об Украине

Вице-президент США и кандидат в президенты США Камала Гаррис напомнила о непоколебимой приверженности к украинскому народу перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая запланирована на следующую неделю. Как передает портал "Комментарии", об этом Гаррис написала у себя в X (Twitter).

Камала Гаррис. Фото: из открытых источников

Камала Гаррис напомнила, что эта встреча с Владимиром Зеленским станет седьмой для нее.

"Мы с президентом Байденом четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", – подчеркнула Гаррис.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский во время визита в Штаты намерен представить план победы Украины как действующему лидеру США Джо Байдену, так и кандидатам в президенты "демократке" Камале Гаррис и "республиканцу" Дональду Трампу.

"Он должен представить план Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце. Он также хочет поделиться планами с Харрис и Трампом", — говорится в публикации Bloomberg.

Ожидается, что во время своего визита в США украинский лидер будет отстаивать позицию Украины в войне с Россией, а также вновь подымет вопрос о членстве страны в НАТО и Европейском Союзе. Кроме того, пишет Bloomberg, Владимир Зеленский во время визита в Штаты, скорее всего, заключит экономические и сохранные соглашения, и будет поднимать вопросы о поставках более передового оружия в рамках украинского плана победы.

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