Американские республиканцы выразили готовность поддержать законопроект о новых санкциях против России, как только его официально поддержит президент США Дональд Трамп. Об этом заявил лидер сенатского большинства Джон Тун в комментарии FOX News.

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По словам политика, основная цель санкционного пакета – поддержка Украины в войне с Россией и давление на Кремль для возвращения к дипломатическим переговорам.

Инициатива, которую уже подписали 85 сенаторов, направлена против российской экономики и косвенно поддерживающих агрессию стран — в частности тех, кто скупает дешевые российские энергоносители, укрепляя бюджет войны.

Однако продвижение законопроекта в Сенате временно затормозилось после заявления Трампа о намерении продавать оружие союзникам по НАТО, поставляющим его Украине, и установление 50-дневного срока для завершения боевых действий.

Тун отметил, что Трамп планирует действовать самостоятельно — как по вопросу новых санкций, так и по военной поддержке Киева. Сенатор подчеркнул стремление сотрудничать с президентом, чтобы давление на Россию оставалось действенным инструментом для прекращения войны.

"Дональд Трамп, очевидно, стремится к миру в конфликтных зонах, однако этого невозможно достичь без реального влияния на агрессора", — подчеркнул он.

Между тем, в Конгрессе опасаются, что ультиматум Трампа может сыграть на руку Путину, позволив России выиграть время и улучшить позиции на фронте.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из инициаторов санкций, заявил, что ожидает дальнейшего продвижения законопроекта и рассчитывает на партнерство с Белым домом. Он также выразил поддержку усилиям Трампа, но подчеркнул: эффективная мирная стратегия нуждается в союзниках, готовых к действиям.

Как уже писали "Комментарии", легендарный чешский вратарь Доминик Гашек остро высказался по поводу новой "границы мира", которую президент США Дональд Трамп установил для российского лидера Владимира Путина с целью завершения войны в Украине.