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Наказание Путина от Трампа будет, но есть один нюанс: поразительные детали

Президент США уже неоднократно откладывал дедлайны для Кремля, так что спрогнозировать, когда именно Трамп начнет действовать, довольно непросто.

1 августа 2025, 08:45
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Клименко Елена

Прогнозировать дальнейшие шаги президента США Дональда Трампа сложно из-за его известного импульсивного стиля управления. Впрочем, политический аналитик и руководитель Центра содействия реформам Георгий Чижов убежден, что основной вектор уже ясен: Трамп окончательно разочаровался в попытках достичь договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным по дипломатическому пути и переходит к более жесткой стратегии.

Наказание Путина от Трампа будет, но есть один нюанс: поразительные детали

Фото: из открытых источников

По словам Чижова, лидер Белого дома уже неоднократно переносил условные "дедлайны" для Москвы, однако четко спрогнозировать, когда именно он предпримет конкретные действия, остается непросто.

"Совершенно непредсказуемый американский президент. Очевидно, пока одно — что он идет в нужном направлении. Он больше не очарован Путиным, больше не верит в свою возможность убедить того добрым словом и апелляцией к экономическим выгодам. Он понимает, что на Россию надо давить и разговаривать с ней с позиций силы".

По мнению эксперта, Трамп пройдет еще несколько этапов осознания, прежде чем поймет, что мягкие меры не срабатывают против агрессивной политики Кремля. Однако все свидетельствует о том, что предстоящие действия Вашингтона будут только решительными.

"Мне кажется, что меры могут быть только в двух плоскостях. Первое — это усиление санкций. Второе — расширение поставок вооружения в Украину — как по объемам, так и по номенклатуре. США должны поставлять все более современное оружие. Пусть за деньги Европы — Трампу это очень нравится, потому что для него это еще и бесплатно".

Как уже писали "Комментарии", пока встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным выглядит малореальной. Причин для этого две, и обе имеют политическую подоплеку. Свою оценку ситуации дал политолог Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития.



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Источник: https://uatv.ua/uk/tramp-bilshe-ne-zacharovanyj-putinym-i-gotovyj-tysnuty-na-rosiyu-chyzhov/
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