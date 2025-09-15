Наказания Путина не будет: назван циничный замысел Трампа в отношении Европы

Вместо того чтобы лично инициировать введение новых санкций против России и стран, продолжающих покупать у нее энергоресурсы, президент США фактически опрокидывает эту ответственность на европейских партнеров. При этом, как отметил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала, такая позиция скорее манипулятивным предложением, а не реальным призывом к действию.

По мнению эксперта, санкционная политика должна быть совместной инициативой США и ЕС, а не предметом спора о том, кто должен начать первым.

"Это не давление, а скорее неприемлемое для Европы предложение", — пояснил Фесенко.

Говоря о возможных санкциях против Китая, политолог отметил, что в настоящее время США не планируют вводить ограничения. Параллельно продолжается очередной раунд американо-китайских торговых переговоров – на этот раз в Испании. Обе стороны, по его словам, стремятся избежать обострения торговой войны.

"Почему США не налагают санкции на Китай? Потому что сильно зависят от него – так же как и Европа в вопросе редкоземельных металлов. 80% таких ресурсов импортируется именно из Китая", – добавил эксперт.

В этой связи, уменьшение критической зависимости от Пекина уже озвучил как стратегическую цель канцлер ФРГ Фридрих Мерц. И США, по мнению Фесенко, также должны серьезно задуматься над этим и с точки зрения экономики, и национальной безопасности.

"Это циничная игра. Он прекрасно понимает, что Европа на такое не пойдет", — высказался эксперт о позиции Трампа.

Фесенко также обратил внимание, что основными покупателями российской нефти в ЕС остаются Венгрия и Словакия. И если бы Трамп действительно намеревался усилить давление на Кремль, он мог напрямую обратиться к премьерам Орбана и Фицо. Вместо этого звучат только общие призывы к Европе.

Как уже писали "Комментарии", президент США не объединяется с Европой для совместного введения санкций против России и ее партнеров, покупающих энергоресурсы, а переводит инициативу на саму Европу.