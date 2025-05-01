Наконец-то это произошло: какое соглашение подписала Украина с США

Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.

Украина и США заключили соглашение о полезных ископаемых (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Bloomberg .

В материале отмечается, что документ обеспечивает Соединенным Штатам приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с разработкой природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила факт подписания соглашения о недрах с США.

"Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписало Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина", — сообщила она.

В документе предусмотрено создание Инвестиционного фонда, способствующего восстановлению Украины и привлечению международного капитала.

Свириденко очертила основные положения подписанного документа:

Полная собственность и контроль остаются за Украиной.

Все природные ресурсы, которые находятся в пределах территории и акватории государства, остаются в собственности Украины. Именно украинская сторона принимает решение о месте и объемах добычи. Этот принцип закреплен в соглашении.

Равноправное партнерство.

Фонд создается на паритетных условиях – 50/50. Украина и США будут совместно руководить им без доминирования одной из сторон. Такая структура гарантирует равноправие в партнерстве.

Национальная собственность защищена.

Соглашение не предусматривает изменения в процессах приватизации или управлении государственными предприятиями – они остаются в собственности украинского государства. В частности, компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются государственными.

Никаких долговых обязательств.

Документ не предусматривает возникновение долгов Украины перед США. Реализация соглашения должно укрепить экономику обоих государств на основе партнерства и совместного инвестирования.

Соглашение соответствует Конституции и не влияет на евроинтеграцию.

Текст полностью согласуется с украинским законодательством и не противоречит действующим международным обязательствам. Кроме того, соглашение демонстрирует мировым инвесторам надежность и открытость Украины к долгосрочному сотрудничеству.

Фонд будет формироваться только по новым поступлениям.

Речь идет о 50% доходах от новых лицензий на разработку критически важных материалов и энергетических ресурсов, которые будут поступать после запуска Фонда. В то же время, доходы от действующих проектов или уже запланированные бюджетные поступления в Фонд не будут включаться. Таким образом, предполагается стратегическое сотрудничество на перспективу.

Изменения в законодательстве будут точечными.

Для функционирования Фонда необходимо внести только изменения в бюджетный кодекс. После этого соглашение должно пройти ратификацию в Верховной Раде.

США помогут привлечь инвестиции и современные технологии.

Соглашение поддерживается правительством США через агентство DFC. Это агентство будет способствовать привлечению технологий и финансирования от американских, европейских и других иностранных инвесторов, поддерживающих Украину. Развитие технологий является ключевым компонентом соглашения наряду с инвестициями.

Соглашение предусматривает налоговые льготы.

Доходы и взносы в Фонд не облагаются налогом ни в Украине, ни в США, чтобы обеспечить максимальную эффективность инвестиций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США заявили о полной готовности подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых уже сегодня. В то же время, окончательное решение теперь зависит от украинской стороны. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Во время разговора с журналистами, отвечая на вопрос о возможности заключения договора с Украиной, Бессент подчеркнул, что со стороны США нет никаких препятствий для завершения процесса. По его словам, именно украинская сторона решила внести некоторые поправки в документ в последний момент.