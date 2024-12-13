Наобещал, теперь не рад: действительно ли Трамп уже не знает, как завершить войну в Украине

В мае 2023 года во время выступления на CNN тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он сможет завершить войну в Украине за один день. Это амбициозное обещание стало одним из ключевых тезисов его предвыборной кампании, а накануне возвращения в Белый дом вокруг этого обещания ведутся дискуссии. И сам уже Трамп признается, что ранее думал, что с урегулированием войны в Украине будет проще. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Foreign Affairs".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Украина и ее союзники осторожно выражали готовность к переговорам, опасаясь, что Россия воспримет это как слабость. Впрочем, избрание Трампа предоставляет президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительное пространство для маневра: он может утверждать, что участие в переговорах неизбежно из-за политического давления. В недавнем интервью Зеленский уже выразил готовность к обсуждению возможных решений.

Сейчас же условия войны абсолютно не способствуют заключению соглашения. Для завершения войны нужна, либо полная победа одной из сторон, либо патовая ситуация. Сейчас ни одна сторона не достигла решающего перевеса, но война еще не зашла в тупик.

Журналисты отмечают, российский диктатор Владимир Путин убежден в своем превосходстве, особенно если Трамп сократит военную помощь Украине. В таком случае диктатор только усилит наступление, ведь армии редко прекращают борьбу, когда противник ослаблен.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые, более мощные санкции против прибыльной торговли нефтью с Россией. Таким образом команда пытается усилить давление на военную промышленность Кремля в преддверие возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает "Bloomberg".



