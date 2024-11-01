Напряжение растет, цифры меняются каждый день: новый опрос показывает, что Гаррис опережает Трампа

Вице-президент США Камала Гаррис имеет небольшое преимущество над экспрезидентом Дональдом Трампом в ключевых "голубых" штатах, традиционно поддерживающих демократов. Об этом свидетельствуют данные опроса Marist Poll, опубликованные 1 ноября, на которые ссылается The Hill.

Камала Гаррис и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Согласно результатам, Гаррис опережает Трампа на 3% в Мичигане и на 2% в Пенсильвании и Висконсине. По сравнению с предыдущим опросом в сентябре она укрепила свои позиции в Пенсильвании и Висконсине, но несколько потеряла в Мичигане. Однако ее преимущество в этих трех штатах сохраняется, хотя находится в пределах статистической погрешности.

Как отмечает издание, три упомянутых штата Мичиган, Пенсильвания и Висконсин могут стать решающими для Гаррис на пути к победе, ведь они сыграли ключевую роль на выборах в 2016 и 2020 годах. Ситуация для нее здесь более выгодна, чем в штатах Солнечного пояса, и победа у всех троих может обеспечить ей успех на выборах.

В Мичигане Гаррис лидирует с показателем 51% против 48% у Трампа, хотя его преимущество снизилось с 5% в сентябре. В то же время, поддержка независимых избирателей в этом штате возросла с 2% до 6%. В Пенсильвании она опережает Трампа на 2% (50% против 48%), что является улучшением по сравнению с сентябрем, когда оба имели по 49%. Среди независимых избирателей в Пенсильвании Гаррис имеет значительное преимущество в 15%, тогда как в сентябре здесь лидировал Трамп с показателем в 4%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а мериканская певица Дженнифер Лопес открыто высказалась против Дональда Трампа из-за его высказывания, которое, по ее словам, оскорбило всех латиноамериканцев в США. Во время митинга в Лас-Вегасе в поддержку кандидатки Камалы Гаррис Лопес отметила, что заявление Трампа о Пуэрто-Рико, которое он назвал "плавучим островом мусора", сильно задело его как человека пуэрториканского происхождения.