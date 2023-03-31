Напряженность между США и Россией растет: Байден озвучил послание к Кремлю

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Джо Байден отреагировал на действия российских служб, которые заключили в тюрьму американского журналиста и обвинили его в шпионаже. Президент США сделал краткое послание Кремлю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Джо Байден выступает перед журналистами вблизи Белого дома. Фото: Susan Walsh/AP
30 марта Россия в очередной раз привлекла своими действиями мировое внимание. В городе Екатеринбург пропал журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович. Позже стало известно, что гражданина США арестовали российские спецслужбы, обвинившие мужчину в шпионаже.
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Во время разговора с журналистами вблизи Белого дома американского президента спросили, какой ответ он может отправить России на арест Эвана Гершковича. Байден ответил кратким посланием.
Это впервые Байден отреагировал на арест американского журналиста после того, как Эвана Гершковича схватила российские службы. Также репортеры уточнили у президента США планирует ли Белый дом выслать американских дипломатов из России из-за усиления напряженности между США и РФ. Джо Байден ответил, что пока это не план действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции западных чиновников и организаций на арест американского журналиста в России. Большинство считают арест гражданина США политическими играми России.
Также "Комментарии" писали о том, что утечка секретных файлов Vulkan показывает глобальную тактику кибервойны Путина. Кремль создал компанию, которая занималась хакерскими атаками, распространением дезинформации, тренировкой оперативников и другими преступными делами в киберпространстве.
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