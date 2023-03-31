Напряженность между США и Россией растет: Байден озвучил послание к Кремлю

Джо Байден отреагировал на действия российских служб, которые заключили в тюрьму американского журналиста и обвинили его в шпионаже. Президент США сделал краткое послание Кремлю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Джо Байден выступает перед журналистами вблизи Белого дома. Фото: Susan Walsh/AP

30 марта Россия в очередной раз привлекла своими действиями мировое внимание. В городе Екатеринбург пропал журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович. Позже стало известно, что гражданина США арестовали российские спецслужбы, обвинившие мужчину в шпионаже.

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Во время разговора с журналистами вблизи Белого дома американского президента спросили, какой ответ он может отправить России на арест Эвана Гершковича. Байден ответил кратким посланием.

"Отпустите его", — сказал президент США в своем коротком послании к Кремлю.

Это впервые Байден отреагировал на арест американского журналиста после того, как Эвана Гершковича схватила российские службы. Также репортеры уточнили у президента США планирует ли Белый дом выслать американских дипломатов из России из-за усиления напряженности между США и РФ. Джо Байден ответил, что пока это не план действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции западных чиновников и организаций на арест американского журналиста в России. Большинство считают арест гражданина США политическими играми России.

Также "Комментарии" писали о том, что утечка секретных файлов Vulkan показывает глобальную тактику кибервойны Путина. Кремль создал компанию, которая занималась хакерскими атаками, распространением дезинформации, тренировкой оперативников и другими преступными делами в киберпространстве.