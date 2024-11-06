Нардеп раскрыл возможный состав кабинета Трампа: что ждет Украину

После победы Дональда Трампа в США политические эксперты и общественные деятели в разных странах пытаются разгадать главную загадку: кто войдет в новый кабинет и как это повлияет на мировую геополитику? Украинский нардеп Ярослав Железняк поделился своим мнением о вероятном составе новой администрации США. На основе публичных заявлений и наблюдений, Железняк рассказал о главных кандидатурах, которые имеют свое мнение относительно Украины и китайского влияния.

Трамп победил: нардеп Железняк рассказал, как это повлияет на помощь Украине

Железняк выделил несколько кандидатов, чьи имена вызывают интерес и гипотетически могут занять должность госсекретаря США.

Рик Гренел – экс-посол США в Германии, отличившийся политическими высказываниями и и.о. директора нацразведки, в основном сконцентрированный на вопросах уменьшения влияния Китая. В июле Гренел озвучивал позицию, что "мирный план" для Украины должен предусматривать "автонономные зоны" на временно оккупированных территориях, а также что Украина не должна включаться в НАТО в ближайшее время. Билл Гагерти – сенатор от Теннеси, поддержавший Трампа еще в 2016 году. Недавно он голосовал против пакета расширенного финансирования для Украины, что вероятно свидетельствует о его осторожном отношении к оказанию большой помощи Киеву. Роберт О'Брайен – советник Трампа по национальной безопасности в предыдущей администрации, известный призывами к ужесточению санкций против России. В то же время, О'Брайен считает членство Украины в НАТО рискованным и преждевременным шагом, который может усилить напряженность. Марк Рубио – сенатор от Флориды, известный своей поддержкой НАТО. Однако он согласен с позицией Трампа, что конфликт в Украине следует завершить дипломатическим путем. Рубио сотрудничал с демократами, чтобы усложнить выход США из альянса, однако подчеркивает необходимость диалога для мирного решения. Майк Вальц – конгрессмен-республиканец, поддерживающий предоставление Украине ограниченной военной помощи с условиями прозрачной отчетности. Вальц также призывает экономические санкции против России, которые должны заставить ее сесть за стол переговоров.

Железняк отметил, что столь возможный состав кабинета Трампа будет означать для Украины серьезные вызовы. Большинство обсуждаемых кандидатов выступают за более сдержанную поддержку, и это может означать уменьшение финансовой и военной помощи. Кроме того, в новой администрации больше внимания могут уделять сдерживанию Китая, что отодвигает украинский вопрос на второй план.

"В общем, все эти кандидатуры, похоже, объединяет смещение фокуса в международной политике и нацеление на уменьшение влияния Китая", — отметил Железняк.