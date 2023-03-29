Нарушений с помощью Украины не обнаружено, – слушания в Конгрессе

Нарушений в предоставлении и использовании американской помощи Украине не было обнаружено. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявила глава офиса, осуществляющего контроль над использованием бюджетных средств Агентства США по международному развитию (USAID), пишут "Комментарии".



Контролирующие органы США не нашли нарушений в использовании помощи Украиной

Общая сумма помощи США, связанной с Украиной, составляет 113 миллиардов долларов, из них самые большие статьи – помощь в сфере безопасности – более 62 миллиарда долларов и помощь по линии Агентства США по международному развитию – более 46 миллиардов долларов, говорится в сводном отчете надзорных органов.

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Слушания проходят на фоне политических споров, продолжающихся внутри Республиканской партии и между представителями республиканцев в Конгрессе и администрацией президента США Джо Байдена вокруг размера и отчетности о помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

"У нас нет серьезных уголовных дел, связанных с помощью США Украины", – заявила в ходе слушаний исполняющая обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию Николь Ангарелла.

Она сказала, что только в ее офисе 60 человек работают над проверкой использования помощи Украине, также к этой работе привлечены работники посольства США, а из бюджета на обеспечение этой работы было выделено дополнительных 13 миллионов долларов.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, республиканец из Техаса, поддержал предоставление помощи Украине для защиты в войне против России, но он вместе со многими республиканцами в последние месяцы требует большей прозрачности и отчетности по использованию этой помощи.

В своем вступительном слове на слушаниях он сказал, что администрация Байдена должна ожидать, что его комитет "продолжит быть бдительным и требовать прозрачности и подотчетности помощи США Украине".

"Чтобы было понятно, я не осуществляю этот надзор, чтобы подвергнуть сомнению важность поддержки Украины, а наоборот, надзор должен стимулировать администрацию в Украине использовать средства Конгресса с высокой степенью эффективности и результативности", – сказал Маккол.

На слушания в среду конгрессмены Комитета по иностранным делам Палаты представителей вызвали руководителей трех служб, осуществляющих проверку оказания помощи Украине – Агентству США по международному развитию, Государственному департаменту США и Министерству обороны.

Федеральные агентства по надзору создали рабочую группу по контролю украинской помощи в июне 2022 года, через четыре месяца после начала российского вторжения, и по словам Ангарелли, в течение последних девяти месяцев в сотрудничестве эти три офиса ведут работу над надзором за беспрецедентным количеством американской помощи, предоставляется в сфере безопасности, гуманитарной помощи, бюджетной помощи, юридической помощи и многих других областях.

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