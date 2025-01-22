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"Наша политика направлена на это": в Госдепе рассказали о видении окончания

Ранее Марк Рубио отмечал, что не может назвать точные сроки завершения войны между Россией и Украиной.

сегодня, 13:45
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Клименко Елена

Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основной целью администрации Трампа является завершение войны в Украине таким образом, чтобы предотвратить возникновение нового конфликта. Об этом он сказал в интервью CBS Mornings.

"Наша политика направлена на это": в Госдепе рассказали о видении окончания

Фото: из открытых источников

Рубио подчеркнул, что Украина несет огромные потери из-за войны: разрушается энергетическая инфраструктура, гибнут люди, а миллионы украинцев вынуждены покидать свои дома и жить за границей.

"Этот конфликт должен завершиться, и политика США направлена именно на это. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы помочь положить ему конец. Наша цель – не только завершить войну, но и обеспечить, чтобы она не возобновилась через несколько лет. Мы работаем над созданием". стабильного мира", – отметил Рубио.

Он также отметил, что весь мир должен быть доволен тем, что президентом США является Дональд Трамп, который, по его словам, стремится содействовать миру и разрешению международных конфликтов.

Марк Рубио отмечал, что не может назвать точные сроки завершения войны между Россией и Украиной, но считает, что каждая сторона должна быть готова к компромиссам.

Следует отметить, что Сенат США поддержал назначение Марко Рубио на должность государственного секретаря сразу после инаугурации Дональда Трампа на пост президента. Голосование состоялось всего через несколько часов после церемонии принесения присяги.

Ранее Марк Рубио высказывал мнение, что Украина вряд ли сможет полностью вытеснить российские войска со своей территории, поэтому, по его убеждению, обе стороны – Киев и Москва – вынуждены будут искать компромисс. Он подчеркнул, что война затянулась и оказалась в "тупике", назвав ее "войной на истощение", повторяя позицию президента Трампа.

Портал "Комментарии" писал, что США намерены провести модернизацию танков Abrams в модификации M1A1 с учетом их боевого опыта в Украине. На фронте танки столкнулись с уязвимостью к противотанковым средствам поражения, а также с логистическими сложностями и большим расходом топлива.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9557BsEoNUQ&ab_channel=CBSMornings
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