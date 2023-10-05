Настораживающий сигнал: американцы высказались – стоит ли продолжать поддержку Украины

В США продолжает снижаться поддержка предоставления оружия Украине, и это является тревожным сигналом для последней. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на опрос, проведенный Reuters/Ipsos.

США. Фото: из открытых источников

Социологи на протяжении двух дней проводили опрос среди граждан США. В итоге выяснилось, что 41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить оружие Украине". При этом 35% выступили против такого решения, остальные респонденты не определились с ответом.

Издание напоминает, что в мае этого года 46% американцев поддерживали предоставление оружия Украине. И всего 29% не приветствовали такое решение. Остальные не определились с решением.

Опрос был проведен в то время, когда лидеры Конгресса США обсуждают запрос президента-демократа Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 24 миллиардов долларов, из которых около 17 миллиардов долларов – это оборонная помощь.

Вашингтон выделил 44 миллиарда долларов на поставку Киеву десятков танков, тысяч ракет и миллионов боеприпасов, которые Украина использовала для защиты после вторжения России в феврале 2022 года. Украинские войска отвоевали ряд сел и населенных пунктов в ходе контрнаступления, которое началось в июне, но их солдатам мешают огромные российские минные поля и траншеи.

"Уменьшение поддержки (населением предоставления оружия Украине – ред.) негативно влияет на поддержку со стороны Конгресса и, наконец, на перспективы получения дополнительных пакетов помощи", – сказала Элизабет Хоффман, директор по вопросам Конгресса и правительства в Центре стратегических и международных исследований.

По ее словам, лучшая коммуникация поможет, в частности, дать понять американцам, что значительная часть денег, выделенных Украине, остается в США, в том числе в виде рабочих мест на американских предприятиях, производящих оружие.

Байден заявил в среду, что вскоре выступит с большой речью о том, почему необходимо продолжать помогать Украине.

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