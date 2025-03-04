Настоящая цель Трампа: какого мира хочет президент США

В Украине звучит очень много критики в адрес нового главы Белого дома Дональда Трампа, отметил политолог Валерий Клочок.

Трамп продолжает настаивать на мире. Фото из открытых источников

"Давайте разберемся, справедлива ли эта критика. Какова была позиция Штатов относительно российско-украинской войны во времена президентства Джозефа Байдена? Если мы отложим в сторону громкие заявления, то увидим, что по своему содержанию позиция США, когда президентом был Байден, ничем принципиально не отличается от той, которую теперь озвучивает администрация Трампа. При Джо Байдене Белый дом не говорил об освобождении всех украинских территорий военным путем, не поднимал вопрос о выплате Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, партнеры не размораживали замороженные российские активы, а также никто не обсуждал создание трибунала для привлечения Путина к ответственности за военные преступления. Все эти позиции остались неизменными, когда Штаты возглавил Дональд Трамп. Трамп не декларирует ничего существенно отличающегося от того, что делал Байден. В чем, по существу, разница? Она не так существенна, как может казаться на первый взгляд. Результат завершения войны в воображении Байдена и Трампа одинаков. Различны только методы достижения конечной цели", — подчеркнул Валерий Клочок.

Политолог отметил, что в последнее время распространяется очень много нарративов, мол, США и Россия – одинаковые, а Украина страдает от американцев не меньше, чем от россиян.

"Мы действительно страдаем обеими этими странами. Однако следует не забывать, что американцы нам помогают, а россияне нас убивают. В дискуссиях вокруг отношений со Штатами важно не дать врагу поводов для откровенных спекуляций", – резюмировал он.