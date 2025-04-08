"Настоящий дебил, глупее мешка кирпича": Маск разозлился на советника Трампа

Илон Маск подверг резкой критике главного торгового советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро. Маск назвал Наварро "дебилом", говорящим "явную ложь".

Илон Маск. Фото: 24 канал

Наварро в эфире CNBC заявил, что компания Tesla Илона Маска не строит автомобили, а лишь собирает их из деталей, которые производятся за пределами США.

"Когда дело доходит до тарифов и торговли, мы все в Белом доме и американский народ понимаем, что Илон является производителем автомобилей. Но он не производитель автомобилей, он во многих случаях собиратель автомобилей", — сказал Наварро и пояснил, что большинство деталей для Tesla поступает из Тайваня, Японии и Китая.

На эти слова ответил Маск, резко отозвавшийся в сторону Наварро.

"Наварро действительно дебил. То, что он здесь говорит, явно неправда. У Tesla больше всего автомобилей американского производства. Наварро глупее мешка кирпича. Наварро должен спросить у фейкового эксперта, которого он придумал, Рона Варра", — написал Маск на платформе X.

Именно Питер Наварро является одним из инициаторов идеи новых тарифов США, введенных Трампом. Однако, как оказалось, во многих своих работах и книгах Наварро ссылался на придуманного им экономического эксперта Рона Варра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ввел пошлины США для всего мира, ссылаясь на несуществующего эксперта по экономике, которым оказался Рон Варра.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп забрал у Илона Маска более 30 миллиардов долларов за два дня. Это произошло благодаря новым тарифам США, снизившим акции Tesla – главного актива Илона Маска.