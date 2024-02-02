Наступает время Х: лидер большинства в Сенате анонсировал голосование за помощь Украине

На следующей неделе Сенат США состоится голосование по соглашению о пограничной безопасности и помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает "Politico".

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Фото: из открытых источников

Шумер сообщил, что текст соглашения будет обнародован уже в пятницу или уже в воскресенье. Он планирует назначить голосование по законопроекту на следующей неделе, но не позднее среды.

"Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием по нему", — заявил Шумер.

Пакет включает помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование безопасности границ и дополнительные деньги для реализации новой политики, предусмотренной законопроектом.

Переговоры по этим изменениям в пограничной политике отложили голосование за законопроект на несколько месяцев, а недавно ключевые участники переговоров по соглашению заявили, что ждут оценку Комитета по ассигнованиям Сената относительно того, во сколько обойдутся эти изменения в политике.

Ведущий переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ланкфорд в четверг заявил, что "есть люди, которые просили три дня, и есть люди, которые просили три недели".

Издание указывает, что пока непонятно, позволит ли руководство Сената внести поправки в пакет, что может существенно задержать окончательное голосование.

Также до сих пор непонятно, вынесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнение на голосование в Палате представителей, если его примет Сенат.

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