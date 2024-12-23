Дональд Трамп существенно изменил устоявшийся подход к многостороннему сотрудничеству на саммите НАТО в 2018 году, жестко критикуя страны-члены, которые не придерживались рекомендованного уровня оборонных расходов. Он назвал их "нарушителями" и даже угрожал лишить США ключевой роли в Альянсе. Эта позиция заставила НАТО серьезно задуматься над собственными принципами функционирования.

Дональд Трамп. Фото: из открыитых источников

Особое внимание Трамп уделил Германии, крупнейшей экономике Европы, обвиняя ее в недостаточных расходах на оборону, значительно отстававших от отметки в 2% ВВП. В то же время страна активно импортировала российский газ, что вызвало у Трампа дополнительное возмущение. Избежать краха саммита удалось благодаря усилиям дипломатов, возглавляемых тогдашним премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Хотя Трамп часто получает критику за свои противоречивые решения, в вопросе оборонных расходов Европы его настойчивость оказалась пророческой. После завершения Холодной войны европейские страны переориентировали ресурсы на социальные программы и медицину, возлагая военное бремя преимущественно на США. На момент 2018 года только три страны НАТО, кроме США, выполняли требование тратить 2% ВВП на оборону, хотя эта цель была введена еще в 2006 году. В то же время США тратили более 3%.

Вмешательство Трампа запустило постепенные изменения в оборонной политике задолго до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Сегодня 23 из 32 членов Альянса достигли этой цели, а некоторые, такие как Польша, планируют повысить показатель до 5% ВВП.

Трамп также расширил рамки допустимых дискуссий по расходам НАТО, подобно его подходам в вопросах Китая и изменениям климата. Если он вернется к власти в следующем году как 47 президент США, то, вероятно, будет настаивать на увеличении целевых расходов Альянса до 5%, хотя не исключено, что согласится на уровень в 3,5%.

Портал "Комментарии" писал, что избранный президент США Дональд Трамп передал сигнал Владимиру Зеленскому, призывая его задуматься над прекращением боевых действий и возможностью отказа от оккупированных территорий.