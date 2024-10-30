У Камалы Харрис мало шансов: найден неожиданный фактор, влияющий на выборы в США

Приближаются выборы президента США и одной из интересных особенностей кампании стала разница в росте между кандидатами. Вице-президент Камала Харрис имеет рост 163 см, тогда как бывший президент Дональд Трамп — 190 см, что дает ему преимущество в 27 см. Рост кандидатов имеет влияние на избирателей, поскольку история показывает, что американцы склонны отдавать предпочтение высоким кандидатам.

Дональд Трамп и Камала Харрис

С момента появления телевизионных дебатов в 1960 году рост кандидата нередко становился важным фактором в президентской гонке. С тех пор в США состоялось 16 выборов и низший кандидат победил всего пять раз. Хотя разница в росте не является решающей, большинство победителей выборов были выше своих оппонентов. Как показали исследования, за последние сто лет, примерно 75% выборов выигрывали именно высокие кандидаты.

Нынешние выборы, состоявшиеся 5 ноября, имеют свою интригу: если Камала Харрис станет кандидатом от Демократической партии, разница в росте между ней и Трампом достигнет 27 см. Это третья по величине разница среди всех президентских выборов США, известных за рост кандидатов. Наивысшим президентом США был Авраам Линкольн. Его рост составил 193 см, что значительно превосходило его оппонента – 162 сантиметрового Стивена Дугласа.

"Это не то, что мы заходим в комнату и просто указываем на высоких политиков. Высокие мужчины с большей вероятностью считаются более квалифицированы для того, чтобы быть лидерами, и, следовательно, с большей вероятностью получат приверженность таким должностям", — считает политолог Грег Мюррей.

Согласно данным The Leadership Quarterly, высшие люди часто воспринимаются как более авторитетные и профессиональные лидеры. В контексте 2024 года рост все еще является важной характеристикой, формирующей впечатление избирателей. Однако, учитывая медиа-технологии и социальные сети, где кандидаты могут влиять на свой имидж разными способами, рост может не иметь такого определяющего значения, как в прошлые десятилетия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Камалы Харрис, которая считает, что Ким Чен Ын и Путин болеют за Трампа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о том, что опросы показывают сокращение отрыва Харрис от Трампа.