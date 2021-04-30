Назначен новый глава NASA - кто стал руководителем ведомства

Новым главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) стал Билл Нельсон. Его кандидатуру единогласно утвердил Сенат США.

Деятельность NASA - был избран новый председатель ведомства. Фото: cdn.profile.ru

Назначение Нельсона инициировал президент Америки Джо Байден. Ранее пост главы ведомства занимал Джим Брайденстайн.

Новоназначенный глава уже успел прокомментировать ситуацию.

"Для меня большая честь выдвижение кандидатуры президента и голосование в Сенате. Я постараюсь заслужить это доверие. Вперед и вверх!", — отметил Билл Нельсон.

Стоит отметить, что в 1968 году Билл Нельсон совершил полет на космическом шаттле "Коламбия", где провел на орбите шесть дней.

В 1984 году Билл Нельсон принял участие в объявленной программе "Политик в космосе", и через два года стал вторым членом Конгресса (и первым членом Палаты представителей), который побывал в космосе.

Длительность полетов в космос составила 6 суток 2 часа 5 минут. В ноябре 2000 года победил на выборах в Сенат от штата Флорида. С 2008 года возглавлял подкомитет Сената, осуществлял надзор за деятельностью NASA.

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