Назначения Джо Байдена: что значит для Украины выдвижение Виктории Нуланд в Госдепартамент США

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул ряд кандидатур на должности в Госдепартаменте США. В том числе, кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам стала Виктория Нуланд, которая была на Евромайдане в Киеве и попала в черный список РФ. О чём говорит это возможное назначение? Какой будет политика США при Байдене в отношении стран постсоветского пространства? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Виктория Нуланд. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Америка времен Обамы

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник, комментируя кандидатуры, которые предложил Байден (а кроме Виктории Нуланд фигурирует бывшая замгоссекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман, которая была координатором политики США в отношении Северной Кореи и ведущим переговорщиком по ядерной сделке с Ираном; Брайан Маккеон – бывший замминистра обороны по политике; Бонни Дженкинс, которая в администрации президента Барака Обамы занимала должность координатора программ по снижению угроз в бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента), подчеркнул, что тот попытается восстановить Америку времен Обамы. А именно, как глобального государства, которое задает тон процессам интеграции – политическим и экономическим – во всём мире.

"Он будет стараться вернуть США возможность влиять практически на все государства, за исключением т.н. стран-изгоев, которые вне условной цивилизационной системы. Потому и назначаются сторонники такой глобализации, усиленной роли США в НАТО, в международных экономических объединениях, в торговых союзах, – поясняет директор УИП. – Что касается назначения Нуланд – она хорошо знает, как и Байден, украинскую ситуацию. Так что всё логично. Кстати, концентрация людей, которые когда-то работали в Украине, которые хорошо знают ситуацию в Украине, будет в этой администрации беспрецедентной. Ожидают еще место для Волкера (Курт Волкер – бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины – ред.) в ближайшее время".

По мнению Руслана Бортника, такой расклад говорит о том, что украинская карта, в том числе в рамках американской внутренней политики (продолжение противостояния демократов с республиканцами, которые продолжают угрожать импичментом уже Байдену – за украинский кейс, включая "дело Буризмы"), а также внешней политики (в части противостояния с Россией, обеспечения контроля в Восточной Европой), будет считаться достаточно важной.

"Не исключаю, что именно при Байдене наметится некая новая форма партнерства между Украиной и США, Украиной и НАТО. Особое, стратегическое, наполненное конкретным смыслом, – продолжает эксперт. – Могут ожить региональные организации типа ГУАМ. Такие себе альтернативы ОДКБ и ЕС одновременно. Могут появится перспективы экономических инвестиций в Украину со стороны США. Как минимум тех производств, которые сегодня уходят из Китая. Это позитивный вариант. Негативный – может обостриться противостояние с Россией, что отразится и на нас. К тому же, политика США в отношении Украины будет оставаться политикой субъекта к объекту. Риски эскалации, того, что Украина станет разменной картой в этой игре достаточно существенные".

Руслан Бортник считает, что на постсоветском пространстве администрация Байдена будет проводить политику по ограничению влияния России, уменьшению ее роли в четырех ключевых направлениях: политическом, экономическом (технологическом), военном и культурном.

"Это будет означать как усиление присутствия НАТО в Восточной Европе, так и продолжение технологической изоляции РФ, применения инструментов мягкой силы, снижение роли православия и УПЦ, – прогнозирует политолог. – США продолжат в таком стиле бороться с Росси, не видя в ней ни партнера, ни достаточной угрозы, до того момента, пока союз с РФ не будет необходим Штатам для противостояния Китаю".

Главный противник США

По мнению директора Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктора политических наук Игоря Петренко, назначение Нуланд говорит, что Байден подбирает на посты людей, которые знакомы с ситуацией, особенно в постсоветских странах.

"Ему нужны опытные, понимающие люди, которым не придется долго входить в курс дела, – поясняет Игорь Петренко. – Политика Байдена, скорее всего, будет базироваться на разделении мира – на демократические страны (союзники, которые будут получать поддержку, в зависимости от приоритетности для США) и тех, кто не будет попадать под это понятие. То есть, на не демократические, авторитарные государства, с кем не стоит сотрудничать, но можно пытаться переманить на, условно говоря, светлую сторону демократизации".

Представитель МЦПИ напоминает, что если Трамп называл главным противником США Китай, то для Байдена это Россия. О чём он открыто заявлял еще во время избирательной кампании.

"Так что политика по отношению к РФ будет достаточно жесткой, – прогнозирует Игорь Петренко. – Но многое будет зависеть от того, как поведет себя сама Россия. Европейцы пытаются привлекать ее на свою сторону, поскольку Россия может быть полезна в ограничении гегемонии Китая. Если же Штаты смогу договориться с Китаем, улучшить с ним отношения, то именно Россия станет страной, на которую будет сбрасываться весь негатив… Что касается Украины, то наша страна будет интересна США именно в контексте того, какой будет окончательная политика Штатов касательно РФ. Если та будет поддерживать статус "врага №1", то нам, возможно, будут больше помогать. При этом Украина останется в роли такой себе амортизирующей подушки между Россией и НАТО".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали, как на украинский политикум влияют американские президенты.

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