Назван человек, через которого Трамп напрямую передает сообщения Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исполняет роль агента России, поэтому его необходимо изгнать из ЕС и НАТО, заявил в интервью "Эспрессо" дипломат Роман Безсмертный. По его мнению, Орбан лишь имитирует активность, предлагая, к примеру, провести обмен пленными между Украиной и РФ. Впрочем, как говорит Безсмертный, правда, что именно РФ блокирует все обмены.

Дональд Трамп

Кроме того, добавляет дипломат, у Орбана завершается период председательства в ЕС и ему что-то нужно положить на стол и сказать: вот что я сделал именно поэтому он катается по миру с визитами. В том числе ездил по РФ.

"На самом деле, кроме того, что он совершал эти контрпродуктивные вояжи, пользы от него абсолютно никакой нет. Он как сало из плохой свиньи — его бросаешь на сковороду, а оно прыгает кругом", — отметил дипломат.

По его мнению, Орбан просто выполняет задачи Кремля. При этом дипломат добавил, что венгерский премьер также ездит на встрече и в Дональд Трамп. Впрочем, по его мнению, Орбан для Трампа как забавная игрушка, с которой можно играть или передавать через него поздравления.

"Боже упаси, чтобы кто-то подумал, что он через него может передавать какую-то информацию в Кремль — для этого у Дональда Трампа есть Илон Маск, который давно в диалоге с Кремлем и через Абрамовича, и непосредственно через Кириенко, поэтому там есть связь, устраивающий Дональда Трампа, неслучайно он его держит при себе с момента визита Орбана. Уже очевидно, что вся семья Маск переместилась в Мар-а-Лаго, поближе к Дональду Трампу — ну, это их, двустороннее дело", — добавил Бессмертный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Венгрии обиделись на Украину из-за того, что она не согласовала разговор Орбана и Зеленского.



