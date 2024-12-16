logo

BTC/USD

104679.59

ETH/USD

3951.90

LTC/USD

119.08

USD/UAH

41.95

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Назван человек, через которого Трамп напрямую передает сообщения Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван человек, через которого Трамп напрямую передает сообщения Путину

Орбан хоть и встречается с Трампом, не является его «связным» с Путиным

сегодня, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исполняет роль агента России, поэтому его необходимо изгнать из ЕС и НАТО, заявил в интервью "Эспрессо" дипломат Роман Безсмертный. По его мнению, Орбан лишь имитирует активность, предлагая, к примеру, провести обмен пленными между Украиной и РФ. Впрочем, как говорит Безсмертный, правда, что именно РФ блокирует все обмены.

Назван человек, через которого Трамп напрямую передает сообщения Путину

Дональд Трамп

Кроме того, добавляет дипломат, у Орбана завершается период председательства в ЕС и ему что-то нужно положить на стол и сказать: вот что я сделал именно поэтому он катается по миру с визитами. В том числе ездил по РФ.

"На самом деле, кроме того, что он совершал эти контрпродуктивные вояжи, пользы от него абсолютно никакой нет. Он как сало из плохой свиньи — его бросаешь на сковороду, а оно прыгает кругом", — отметил дипломат.

По его мнению, Орбан просто выполняет задачи Кремля. При этом дипломат добавил, что венгерский премьер также ездит на встрече и в Дональд Трамп. Впрочем, по его мнению, Орбан для Трампа как забавная игрушка, с которой можно играть или передавать через него поздравления.

"Боже упаси, чтобы кто-то подумал, что он через него может передавать какую-то информацию в Кремль — для этого у Дональда Трампа есть Илон Маск, который давно в диалоге с Кремлем и через Абрамовича, и непосредственно через Кириенко, поэтому там есть связь, устраивающий Дональда Трампа, неслучайно он его держит при себе с момента визита Орбана. Уже очевидно, что вся семья Маск переместилась в Мар-а-Лаго, поближе к Дональду Трампу — ну, это их, двустороннее дело", — добавил Бессмертный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Венгрии обиделись на Украину из-за того, что она не согласовала разговор Орбана и Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukraini-mozhe-buti-dostatno-pidtrimki-parizha-i-londona-bez-vashingtona-bezsmertniy
Теги:

Новости

Все новости