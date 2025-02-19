На самом деле есть только один критерий того, действительно ли американский президент Дональд Трамп просто "сливает" Украину, говорит политический эксперт Алексей Паныч.

Дональд Трамп

"Если уже в ближайшее время состоится встреча Путина и Трампа, это знак формирования договоренности между ними на условиях Путина (с незначительными изменениями). А если нет, то нет. Если встреча не состоится в ближайшее время, спросите себя, что помешало. Сейчас это единственное, за чем можно и нужно внимательно следить", — отметил Паныч.

При этом, по информации западных медиа, якобы в Эр-Рияде американская и российская делегации договорились о том, что встреча Трампа и Путина состоится в конце февраля. При этом что в Кремле, что в Вашингтоне опровергают эту информацию, указывая на то, что дата такой возможной встречи еще не определена.

Вместе с тем, Трамп повторяет все нарративы Кремля в отношении Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что и Трамп, и Путин настаивают на том, чтобы в Украине были проведены президентские выборы. Кремлевский диктатор называет Зеленского "нелегитимным" президентом, который якобы не может подписывать соглашения. Трамп же заявил, что рейтинг украинского президента составляет четыре процента, что выглядит полнейшим абсурдом. На фоне подобных заявлений социологи зафиксировали рекордный рост рейтинга Зеленского.

При этом есть мнение, что Трамп резко начал критиковать Зеленского из-за того, что он отказался подписывать соглашение по редкоземельным металлам, которое очень невыгодно для Украины. Россияне уже предложили Трампу совместный бизнес в Арктике и свои полезные ископаемые, чтобы США сдали Украину России. В принципе, говорят эксперты, США всегда были готовы продать Украину России, впрочем, сами украинцы всегда разрушали эти договоренности.



